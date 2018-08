Besiktas Istanbul will Marco Fabián

Hamburger Flip Kostic weiter ein Thema

Marco Fabián (links) im Zweikampf gegen Javi Martinez.

Frankfurt - Marco Fabián hatte sich zuletzt mit guten Leistungen im Trainingslager und im Freundschaftsspiel gegen Ferrara in Erinnerung gebracht und den Trainer überzeugt. „Ein sehr guter Spieler“, hatte Adi Hütter gesagt. Gegen die Bayern aber hat der Mexikaner enttäuscht wie viele andere auch. Ob der Mittelfeldspieler in Frankfurt bleibt, wird sich in dieser Woche entscheiden. Von Peppi Schmitt