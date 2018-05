Die besten Geschichten zum Pokalsieg der Eintracht

Frankfurt - Das vergangene Pfingstwochenende wird den Fans der Eintracht sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Nach 30 Jahren ist der DFB-Pokal endlich wieder in Frankfurt angekommen. Wir haben die schönsten, lustigsten und kuriosesten Geschichten rund um den Pokalsieg noch einmal zusammengetragen.

Der Pokalsieg wurde von Fans und Mannschaft natürlich ordentlich gefeiert - schließlich gewinnt man nicht jeden Tag ein Finale gegen Bayern München. Dass da auch manchmal Witze auf Kosten der Verlierer gemacht werden, gehört irgendwie dazu, wie ein Video kurz nach dem Sieg zeigt. In der Hauptrolle: Torwart Lukas Hradecky. Sein Opfer: Franck Ribéry.

Das Original sah übrigens so aus:

Schon vor dem Spiel war für Kevin-Prince Boateng klar, dass die Eintracht das Pokalfinale auf jeden Fall gewinnen wird, wie er hinterher zumindest immer wieder in Interviews beteuerte. Und auf dem Balkon des Römers erklärte er dann auch gleich, warum er sich da so sicher sein konnte:

Sachlich - so kennt man Niko Kovac von den Pressekonferenzen der Eintracht eigentlich. Samstagnacht sollte erstmals aber alles anders sein, dank Boateng, Abraham und Co.:

Aber auch für die Spieler selbst gab es Bierduschen:

Im deutschen Fernsehen war das Spiel ja schon gut, aber selbst auf Englisch klang der Sieg der Eintracht einfach nur genial:

Wenn eine Mannschaft nach 30 Jahren wieder einen Titel holt, muss man den Emotionen wohl einfach freien Lauf lassen. Die Tränen liefen also zahlreich, nicht nur bei den Fans, sondern auch beim Team:

Wusste bis gestern auch gar nicht, dass ich so ne Heulsuse bin #sge — Stephan Reich (@reich_against) 20. Mai 2018

Feiern, feiern, feiern: Eine Alternative gab es für Mannschaft und Fans eigentlich nicht.

Hüpfende Fans, Ansprachen der Spieler oder ein singender Eintracht-Torwarttrainer Moppes Petz - die Szenen am Römer werden sicher noch lange in Erinnerung bleiben:

Marius Wolf hat im Pokalfinale zwar kein Tor geschossen, freute sich aber wie auch der Rest der Mannschaft über den Pott. Seine Nachbarn übrigens auch:

Nicht vergessen darf man den Trainer. Niko Kovac stand an diesem Wochenende natürlich besonders im Fokus von Presse und Fans. Vor allem bei letzteren hatte er in den vergangenen Wochen kein gutes Ansehen. Zu tief saß der Ärger über den kurzfristig verkündeten Wechsel zum Rivalen Bayern München. Mit dem Gewinn des DFB-Pokals allerdings hat Kovac die Herzen der Fans wieder zurückerobert.

Zusammen gelitten, geschimpft und gelacht, hast uns auf die Palme gebracht und zum Schluss Dich für immer unsterblich gemacht





Wir danken dir sehr für diese geile Zeit, nun mach Dich für deine neue Aufgabe bereit.



DANKE NIKO @Eintracht #Kovac ⚫️⚪️ #SGE pic.twitter.com/GXNmqDB8cw — Heinz Schenk (@bumbesje) 22. Mai 2018

#Kovac auf der Screen - so traurig an diesem Freudentag? ich glaube, er vermisst seine Eintracht schon jetzt! Bub, komm zurück! Jeder macht mal einen Fehler. Wir Frankfurter sind nicht nachtragend. pic.twitter.com/vqTSsn7olP — Esther Schapira (@EstherSchapira) 20. Mai 2018

Was ein Bayern-Fan übrigens über das Pokalfinale denkt, verrät Thomas Poppe vor, während und nach dem Spiel auf Twitter und Facebook - Lob bekommen dabei die Fans der Adler.

Nach zehn Minuten im Stadion muss ich sagen: Da spielt heute der beste Verein auf dem Platz gegen den besten neben dem Platz. Beides mit großem Abstand.#FCBSGE #DFBPokalFinale — Thomas Poppe (@DerPoppe) 19. Mai 2018

Die Niederlage des FC Bayern München war natürlich auch sonst Thema in den sozialen Netzwerken. In der Kritik stand vor allem der fehlende Respekt der Mannschaft. Eigentlich stehen die Verlierer immer noch Spalier für die Gewinnermannschaft. Die Bayern-Spieler und Trainer Jupp Heynckes allerdings verzogen sich nach der Medaillenübergabe direkt in die Kabine (mit Ausnahme von Manuel Neuer, Tom Starke sowie einigen Betreuern).

Die Bayern sind schon in der Kabine.

Super Sportsmänner!

Ganz schlechte Verlierer!

Glückwunsch, #SGE#Pokalsieger — Engerla (@Marion_1810) 19. Mai 2018

War es Glück? Oder war es eine kluge Analyse eines Experten? Ex-Nationalstürmer Ulf Kirsten (52) hat auf einen 3:1-Sieg der Frankfurter gegen den FC Bayern im Pokalfinale gehofft. Denn auf das exakte Ergebnis hatte er zehn Euro gewettet. Mit Erfolg!

Und das Beste zum Schluss: Diese Bilder sind nämlich für die Ewigkeit!

