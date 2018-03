Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt: Liveticker zum Spiel

Dortmund - Am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga reist Eintracht Frankfurt zu Borussia Dortmund. Wir berichten am Sonntag, ab 18 Uhr, im Liveticker zur Partie.

Für Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt steht Borussia Dortmund vor dem Duell am Sonntag mächtig unter Zugzwang. „Der BVB muss in die Champions League, das ist das erklärte Ziel. Der Druck ist dort also viel größer als bei uns. Der BVB muss, wir können“, sagte Kovac vor der Partie. Dort könnten die Hessen ihre herausragende Ausgangsposition mit einem weiteren Sieg weiter verbessern. Als Vierter liegt die Eintracht nur aufgrund der schlechteren Torbilanz hinter dem BVB (beide 42 Punkte). Wir berichten im Liveticker zur Begegnung Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt:

Das Spiel in Echtzeit mit exklusiver 2D-Render-Technologie:

