Eintracht: Erster Top-Klub will Kolo Muani doch nicht - das ist der Grund

Von: Sascha Mehr

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/osnapix

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ist in ganz Europa begehrt. Der erste Top-Klub nimmt nun aber Abstand von einer Verpflichtung.

Frankfurt - Randal Kolo Muani ist der Königstransfer im letzten Sommer von Sportvorstand Markus Krösche gewesen. Der Stürmer kam ablösefrei vom FC Nantes an den Main und zeigte keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. In Windeseile spielte sich der schnelle Franzose in die Herzen der SGE-Fans und zeigte auf dem Rasen, dass er zu den besten Mittelstürmern der gesamten Bundesliga zählt. Schnell gab es Gerüchte um Top-Klubs, die Kolo Muani gerne verpflichten wollen, doch Eintracht Frankfurt hat keine Not, ihn abzugeben.

Eintracht Frankfurt: Kolo Muani mit langfristigem Vertrag

Kolo Muani, der bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte, hat enormes Potenzial, das längst noch nicht ausgeschöpft ist. Durch den langfristigen Vertrag wäre der Angreifer für mögliche Interessenten extrem teuer. Die SGE lässt ihn wohl unter eine Ablöse zwischen 80 und 100 Millionen Euro nicht vorzeitig gehen. Einer der Vereine, die Kolo Muani gerne verpflichten würden, ist der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski und hat den 24-jährigen Mittelstürmer der SGE ins Visier genommen.

Auf der Liste der Wunschspieler des FC Bayern München ist Randal Kolo Muani zwar nicht an erster Stelle, doch falls ein Transfer von Harry Kane nicht klappen sollte, würde der Franzose weit nach vorne rutschen. Der Spieler selbst wäre einem Transfer an die Säbener Straße auch nicht abgeneigt, wie er selbst bestätigte. „Bayern München ist ein großer Verein. Jeder Spieler träumt davon, bei großen Vereinen zu spielen“, sagte Kolo Muani kürzlich selbstbewusst gegenüber Sky nach der Partie in der Allianz Arena und heizte die Diskussion um seine Person zusätzlich an.

Eintracht Frankfurt: FC Bayern München nimmt Abstand von Kolo Muani-Transfer

Wie die beiden Bild- Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast Bayern Insider berichten, hat der FC Bayern München zwar Interesse, aber noch keinerlei konkrete Schritte unternommen, um Kolo Muani zu verpflichten. Das soll auch in absehbarer Zeit nicht geplant sein, denn der 24-Jährige wäre dem deutschen Rekordmeister schlicht zu teuer. Der FC Bayern ist also raus in Sachen Kolo Muani, der FC Liverpool und Manchester United sind die weiteren interessierten Vereine. Bei beiden Klubs dürfte das Geld deutlich lockerer sitzen als beim FCB.

Unterdessen hat Eintracht Frankfurt einen Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim ins Visier genommen und würde ihn offenbar gerne verpflichten.