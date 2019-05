Chelsea gegen Eintracht: Europa League heute live im TV und Livestream

Der FC Chelsea empfängt heute Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Europa League. Wir verraten Ihnen, wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream sehen können.

Frankfurt - Es ist DAS Spiel der letzten Jahre für die Frankfurter Eintracht. Heute (Anpfiff 21 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Adi Hütter (49) beim FC Chelsea ran. An der legendären Stamford Bridge geht es für die Adler um den Einzug ins Finale der Europa League. Im Hinspiel erkämpfte die Eintracht ein glückliches 1:1. Heißt: Das Team muss heute auf Sieg spielen, da die Engländer ein Auswärtstor erzielt haben, welches im Zweifelsfall das Weiterkommen bedeutet.

Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Die Gäste gehen heute am Stock

Man kann es nicht anders sagen: Die Eintracht geht am Stock. In Leverkusen bezogen die Hessen in einem richtungsweisenden Spiel um die Champions-League-Plätze böse Prügel. 1:6 hieß es am Ende - und damit war die Hütter-Truppe noch gut bedient. Schon nach 110 Sekunden musste Keeper Kevin Trapp (28) hinter sich greifen. Es folgte ein Torreigen, wie ihn die Bundesliga noch nicht gesehen hat. Allerdings fingen sich die Adler in der zweiten Halbzeit, sodass eine - zunächst nicht unrealistische - zweistellige Klatsche abgewendet werden konnte.

Chelsea vs. Eintracht Frankfurt: Finanziert durch Russen-Milliarden

Jetzt heißt der Gegner FC Chelsea. Der von Russen-Milliardär Roman Abramowitsch (52) finanzierte Club ist gespickt mit Topstars. Allein der Marktwert von Eden Hazard (28) wird auf 150 Millionen Euro geschätzt. Zum Vergleich: Der Wert des gesamten Kaders von Eintracht Frankfurt beträgt 260 Millionen Euro. Die SGE ist also gewarnt. Etwas mehr als 2200 Fans werden in London vor Ort sein. Wie Sie das Spiel FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream sehen, verraten wir Ihnen in unserem TV-Text.

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Die Europa League heute live im Free-TV bei RTL

Der Sender RTL überträgt das Europa-League-Halbfinale heute live und in voller Länge

Los geht es mit der Berichterstattung des Krachers FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt um 20.15 Uhr

Anpfiff des Spiels ist um 21 Uhr deutscher Zeit

FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt heute: Die Europa League live als Livestream bei TVNOW

Sie können das Spiel FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt heute auch als Livestream sehen

Dafür müssen Sie lediglich auf tvnow.de gehen, dort wird das Spiel parallel zum RTL-Angebot gestreamt

Für den Livestream empfehlen wir eine stabile WLAN-Verbindung. Sollte diese nicht vorhanden sein, achten Sie auf Ihr Datenvolumen

TVNOW gibt es als App auch bei iTunes und im Google Play Store

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt: Die Europa League heute als Livestream im Netz

Natürlich gibt es im Internet heute viele Möglichkeiten, FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt zu sehen

Allerdings sind diese Stream oft mit Werbung überladen und die Qualität ist nicht gut

Der Europäische Gerichtshof entschied in einem Urteil, dass das Schauen dieser Livestream illegal ist

FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt: Die Europa League heute live bei DAZN