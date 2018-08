Claudia Neumann kommentiert Fußball-Supercup

Frankfurt/Berlin - Claudia Neumann wird als erste Frau die TV-Übertragung des Fußball-Supercups der Männer kommentieren.

Die 54 Jahre alte Journalistin wird am Sonntag (20.30 Uhr) bei der Partie zwischen dem deutschen Meister Bayern München und Pokalsieger Eintracht Frankfurt für das ZDF im Einsatz sein. Die Übertragung aus Frankfurt beginnt um 20.15 Uhr. Das Spiel wird von Katrin Müller-Hohenstein und Experte Oliver Kahn begleitet.

Neumann war in Russland als erste deutsche Reporterin bei einer Fußball-WM als Kommentatorin dabei. Das ZDF musste sie gegen teilweise hämische und frauenfeindliche Kritik im Internet verteidigen. Sie hatte auch von Kollegen und anderen Sendern Unterstützung bekommen. Das Spiel am Sonntag ist die Neuauflage des Finals um den DFB-Pokal vom 19. Mai. Für den Bayern-Trainer Niko Kovac ist es zugleich ein Wiedersehen mit seinem vorherigen Club, den er am Ende der vergangenen Saison verlassen hatte. (dpa)