Coronavirus: EL-Rückspiel in Basel ohne Zuschauer?

Das Rückspiel im Achtelfinale in der Europa-League für Eintracht Frankfurt ist für den 19. März 2020 geplant. Ob Zuschauer das Spiel sehen können, bleibt fraglich.

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht steht zum zweiten Mal in Folge im Achtelfinale der Europa-League (EL). Gegner ist am 12. März und 19.März der Schweizer Rekordmeister FC Basel. „Ich kenne den FC Basel aus meinen drei Jahren in der Schweiz sehr gut, es ist ein toller Verein mit guten Fans“, sagte Trainer Adi Hütter, „wir benötigen gegen sie zwei gute Tage, um weiterzukommen und werden gut vorbereitet sein.“ Der Sportvorstand spricht vom „Ziel Viertelfinale“. Fredi Bobic: „Basel ist ein starker Gegner. Auch sie haben jahrelang in der Champions League gespielt. Das wird ein hartes Ding.“

Coronavirus: Europa-League Spiel in Basel vielleicht ohne Fans

Ob Zuschauer das Rückspiel am 19.März im Basler St.Jakob-Stadion erleben werden, ist freilich fraglich. In der Schweiz hat der Bundesrat wegen des „Coronavirus“ aktuell bis inklusive 15.März alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern abgesagt. Der aktuelle Spieltag wurde komplett abgesagt, in Zukunft könnte es dazu kommen, dass die Spiele nur noch ohne Publikum durchgeführt werden. Fredi Bobic hat in diesem Zusammenhang vor übertriebener Panikmache gewarnt, auch mit Blick auf Geisterspiele in der Bundesliga. „Man muss aufpassen, dass die Medien das Thema nicht zu sehr überhöhen und die Politiker nicht zu schnell in ihren Entscheidungen sind", sagte er. In Deutschland sei man noch auf einem richtigen Weg. „Ich hoffe nicht, dass es panisch wird“, sagt Bobic, „Panik ist nicht gut. Mit Panik wirst du nichts erreichen."

von Peppi Schmitt

Die Eintracht Frankfurt hat eine ziemlich turbulente Woche hinter sich. Nach dem verschobenen Pokalspiel gegen Salzburg kam noch die Frage nach dem Auswärtsspiel gegen Werder Bremen dazu.