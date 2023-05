Datum, Gegner, Geldsegen: Alles, was Eintracht-Fans zum DFB-Pokalfinale wissen müssen

Von: Melanie Gottschalk

Eintracht Frankfurt steht wieder in einem Endspiel, in diesem Jahr heißt das Ziel DFB-Pokal in Berlin. Wir geben einen Überblick über das Saison-Highlight.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt kann erneut jubeln. Durch das 3:2 gegen den VfB Stuttgart steht die SGE im Finale des DFB-Pokals – und das bereits zum dritten Mal seit 2017. Gegen Leipzig, die am Dienstagabend Freiburg mit 5:1 aus dem Pokal schossen, soll der nächste Titel her. Wir geben einen Überblick über alles, was jetzt wichtig ist.

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Trainer: Oliver Glasner Präsident: Peter Fischer Größte Erfolge: Deutscher Meister 1959, 5x DFB-Pokalsieger, 2x Europa-League-Sieger

Wann und wo wird das DFB-Pokalfinale 2023 ausgetragen und wer steht im Endspiel?

Das DFB-Pokalfinale 2023 findet am 3. Juni 2023 im Olympiastadion in Berlin statt. Das hat Tradition, denn das Endspiel wird bereits seit 1985 in der Bundeshauptstadt ausgetragen. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr. Im Endspiel werden sich Eintracht Frankfurt und Leipzig gegenüberstehen.

Wo wird das Spiel zu sehen sein?

Neben dem Pay-TV-Sender Sky wird auch die ARD das Spiel live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Die Übertragung beginnt in beiden Fällen um 19 Uhr.

Auch in dieser Saison kann Eintracht Frankfurt über einen Final-Einzug jubeln, diesmal im DFB-Pokal. © Wolfgang Frank/imago

Wie hoch ist die Prämie für den Finaleinzug und den Gewinn des DFB-Pokals?

Eintracht Frankfurt darf sich bereits aufgrund des Finaleinzugs über 2,88 Millionen Euro Prämie freuen, ebenso Leipzig. Auf den Sieger wartet im DFB-Pokal 2023 dann noch ein weiterer Geldsegen von rund 4,32 Millionen Euro, berichtet der Pay-TV-Sender Sky.

Zieht Eintracht Frankfurt im Falle des DFB-Pokal-Siegs in die Europa League ein?

Die einfache Antwort auf diese Frage lautet ja. Der Einzug ins DFB-Pokalfinale reicht dazu aber nicht, die SGE müsste den Titel holen. Nur dann ist ihnen ein Startplatz in der Europa-League-Gruppenphase sicher. Im Fall der Fälle würde der Sechste der Bundesligatabelle in die Conference League einziehen und die Siebtplatzierten leer ausgehen. Gewinnt Leipzig den Pokal, und die Eintracht landet in der Bundesliga nicht unter den ersten Sieben, wird Frankfurt in der kommenden Saison nicht im internationalen Geschäft vertreten sein.

Wie komme ich an Tickets für das DFB-Pokalfinale in Berlin?

Das Olympiastadion in Berlin fasst knapp 75.000 Zuschauende. Beide Finalteilnehmer erhalten beim DFB-Pokal rund 22.000 Karten, diese werden dann direkt über die Vereine verkauft. Eintracht Frankfurt hat bereits kurz nach dem Einzug ins Endspiel auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass „Informationen zur Ticketvergabe für den Public- und Businessbereich in Kürze folgen“. Zumeist werden die Tickets an Dauerkarteninhaber und Mitglieder des jeweiligen Vereins vergeben. (msb)