DFB-Pokal: Solide Frankfurter besiegen völlig verunsicherte Mainzer

Frankfurt - Eintracht Frankfurt fehlt nur noch ein Sieg, um wie schon im letzten Jahr ins Pokalendspiel einzuziehen. Im Viertelfinale besiegten die Frankfurter den FSV Mainz 05 souverän mit 3:0 (1:0). Von Peppi Schmitt

Zwei Faktoren kamen zusammen: Eine konzentrierte Eintracht-Mannschaft und völlig verunsicherte Mainzer, die bei allen Gegentoren kräftig mithalfen.

Wer die „05er“ in diesem Pokalspiel gesehen hat, ahnt, warum sie mitten im Abstiegskampf stecken. Die Eintracht aber hat den Rückschlag von Augsburg gut weggesteckt, sicher nicht immer brillant gespielt, aber doch so seriös, dass im Grunde nicht viel anbrennen konnte. „Wir hatten den größten Teil des Spiels unter Kontrolle“, sagte der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic, „wir waren die bessere Mannschaft.“

Ante Rebic, ein Eigentor des Mainzers Alexander Hack und Omar Mascarell trafen für die Frankfurter. Für Mascarell war es seit dem 1. Juli 2016, so lange steht er schon bei den „Adlern“ unter Vertrag, sein erstes Tor. „Ich konnte es selbst kaum glauben“, sagte er. Das Halbfinale wird am Sonntag ausgelost, 2,55 Millionen Euro sind der Eintracht schon sicher.

So ganz einverstanden war Trainer Kovac nun wohl doch nicht von den abfälligen Reaktionen von Mijat Gacinovic nach seiner Auswechslung in Augsburg. Zumindest stand der serbische Nationalspieler nicht einmal im Aufgebot. Gleich vier Änderungen hatte Kovac vorgenommen, das ist schon eine mittelgroße „Rotation“ für Frankfurter Verhältnisse. Neu im Team: Danny da Costa, Marco Russ, Jetro Willems und Ante Rebic. Raus: Gacinovic, Simon Falette, Timothy Chandler und Luka Jovic. Das tat dem Spiel der Frankfurter gut, sie waren von Beginn an Herr im Haus. Und das war wörtlich zu nehmen.

Die Eintracht bestimmte die Partie, war dominant und hatte gegen ziemlich verunsicherte Mainzer alles im Griff. Das galt freilich nur für die erste halbe Stunde. „Ich bin glücklich über das Ergebnis, aber die Leistung war nicht immer so begeisternd“, meinte Bobic, „aber das ist Jammern auf hohem Niveau.“

Dass die Eintracht 1:0 führte, lag nicht an den herausgespielten Chancen, die wurden von Wolf, Russ und Boateng vergeben. Doch die Eintracht bekam Hilfe von den Mainzern. Deren Torwart René Adler entpuppte sich als Frankfurter Adler. Der Ex-Nationaltorwart, zum ersten Mal nach langer Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten, verlor im eigenen Strafraum den Ball an Rebic. Der Kroate spitzelte den Ball zu Wolf, der passte zurück und Rebic konnte ins leere Tor vollenden. Der verdiente Lohn für die Frankfurter Bemühungen.

Doch danach ließen die Gastgeber unverständlicherweise nach. Einige Schwachpunkte taten sich auf. Linksverteidiger Willems stand lange Zeit neben sich, auch Kevin-Prince Boateng spielten neben ein paar glänzenden auch ein paar fahrige, ungenaue Pässe. Das fiel aber nicht ins Gewicht. „So wie wir gespielt haben, gewinnt man kein Spiel, egal in welcher Liga“, war der Mainzer Trainer Sandro Schwarz stinksauer.

Nur die Viertelstunde vor und nach der Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie. Die Eintracht wurde zu passiv, Mainz kam etwas auf. Aber dicken Chancen hatten sie nicht. Und dann entschieden die Mainzer die Partie für die Eintracht. Der deutlich verbesserte Sébastien Haller setzte sich geschickt gegen Bell durch, flankte flach nach innen. Da war kein Frankfurter, doch Hack spitzelte den Ball an seinem Torwart Adler vorbei ins Tor. Das war das 2:0 in der 53. Minute und damit war der Behauptungswille der Mainzer schon gebrochen, die Eintracht hatte nun alles im Griff.

Eintracht besiegt Mainz im Pokal-Viertelfinale: Bilder Zur Fotostrecke

Auch beim dritten Tor halfen die Mainzer wieder kräftig mit. Hack spielte einen katastrophalen Fehlpass, Mascarell spritzte dazwischen und behielt auch vor dem Tor die Nerven. Der Spanier lupfte den Ball elegant über Adler hinweg zum 3:0.

Nach einem üblen Foul am eingewechselten Fabián sah der Mainzer Danny Latza auch noch die Rote Karte. Trainer Kovac war stolz auf das Erreichte. „Im Halbfinale steht mit Bayern und Bayer die Elite, schön, dass wir dabei sind“, sagte er.

Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Hasebe, Russ - da Costa, Mascarell (79. Fernandes), Boateng, Willems - Wolf (68. Fabian), Haller, Rebic (73. Jovic)

Mainz: Adler - Brosinski, Bell, Hack (67. Balogun), Diallo - Latza, de Jong - Onisiwo, Serdar (56. Maxim), Quaison - Ujah (56. Berggreen)

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach) - Zuschauer: 48200 - Tore: 1:0 Rebic (17.), 2:0 Hack (53./Eigentor), 3:0 Mascarell (62.) - Gelb: Haller (1) / Maxim (1), Balogun (1) - Rot: - / Latza (82./Foulspiel)