Kovac mahnt: „Dürfen nicht vorher schon verbrennen“

Frankfurt - „Es ist das wichtigste Spiel meiner Karriere“, sagt Jesus Vallejo. „Jetzt hat auch der Letzte verstanden, was am Samstag los sein wird“, erklärte Lukas Hradecky nach der Motivation durch die Fans, „wir werden tierisch kämpfen.“ Von Peppi Schmitt

Die Frankfurter Eintracht stimmt sich seit Tagen auf das Pokalendspiel am Samstagabend (20 Uhr) in Berlin gegen Borussia Dortmund ein. „Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel“, meint Bastian Oczipka. „Wir wollen ein geiles Spiel machen“, sagt Timothy Chandler. Die Liste solcher oder ähnlicher Aussagen wäre fortzusetzen. Es wird nun an Trainer Niko Kovac und seinem Team liegen, das Adrenalin der Spieler, ihre Aufregung, ihre Gespanntheit und ihre Motivation in die richtigen Bahnen zu lenken. Man müsse die Spannung „sukzessive aufbauen“, mahnt der Trainer, „wir dürfen nicht schon vorher verbrennen.“ Motivationsprobleme wird es nicht geben im Finale, auf beiden Seiten nicht. „Wenn wir in Berlin landen, werden alle merken, was es heißt im Endspiel zu stehen“, bereitet der Trainer seine Spieler auf das ganz besondere Flair am Finalwochenende vor.

Am Donnerstagabend werden die Frankfurter sich per Flieger auf den Weg in die Hauptstadt machen. Davor wird am Dienstag und Mittwoch zweimal in Frankfurt trainiert, am Freitag findet dann noch das Abschlusstraining im Olympiastadion statt. Die Planungen sind längst abgeschlossen. „Alles ist vorbereitet", sagt Kovac. Längst hat er die taktische Ausrichtung seiner Mannschaft im Kopf, überlegt nur noch, wer diese am besten und effektivsten umsetzen kann. Auch eine besondere Motivationsspritze wird es noch geben, wie Fredi Bobic ankündigte. „Wir haben uns etwas einfallen lassen", erklärt der Sportvorstand. Was das sein wird, ist geheim.

Ziemlich geheim ist auch noch die Aufstellung. Es passt ins Bild des neu geschöpften Selbstvertrauens, dass dem Trainer nach Wochen der Verwaltung des Mangels wieder echte Alternativen zur Verfügung stehen. Aus der erfolgreichen Vorrunden-Mannschaft fehlen einzig noch die verletzten Makoto Hasebe und Omar Mascarell und der verkaufte Szabolcs Huszti. Die gegen Leipzig eingewechselten Jesus Vallejo, Alexander Meier und Danny Blum kommen ebenso für die Anfangself in Frage wie der zuletzt gesperrte Ante Rebic. Gerade in der zuletzt schwächelnden Offensive hat der Frankfurter Trainer nun wieder jede Menge Auswahl, taktisch wie personell. Mit Rebic und Blum auf den Flügeln? Mit einer Doppelspitze Hrgota und Seferovic? Oder doch schon mit Meier von Beginn an wie beim 2:1-Sieg in der Bundesliga?

Kovac wird sich einen Spaß daraus machen, bis zum Samstag nichts von seinen Plänen öffentlich zu machen. Da heizt er den internen Konkurrenzkampf doch lieber noch weiter an, bringt für die defensive „Diaspora“ vor der Abwehr zwei Spieler ins Gespräch, die dort nur selten gespielt haben oder wegen Verletzung lange nicht spielen konnten. Klappt es mit dem Einsatz von Vallejo in der Abwehr - und daran ist nach dessen Glanzleistung gegen Leipzig kaum zu zweifeln - könnte Michael Hector für die "Sechs" frei werden. „Das haben wir schon lange geplant“, sagt der Frankfurter Trainer, „aber es war ja nie möglich.“ Nun wäre es möglich. Kandidat Nummer zwei ist Slobodan Medojevic, der in dieser Saison noch kein einziges Bundesligaspiel absolviert hat. Gegen Leipzig war er im Aufgebot, so Kovac, „weil er auch im Pokal spielen könnte.“