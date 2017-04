13.000 Euro Geldstrafe für Eintracht Frankfurt

Frankfurt - Wieder einmal kostet das Fehlverhalten einzelner Fans den Bundesligisten Eintracht Frankfurt Geld. Diesmal müssen die Hessen eine Strafe von 13.000 Euro zahlen.

Das DFB-Sportgericht hat Eintracht Frankfurt nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen mit einer Gesamt-Geldstrafe in Höhe von 13.000 Euro verurteilt.

Sanktioniert wurden damit der Einsatz von Pyrotechnik beim DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hannover 96 am 8. Februar 2017 und ein Feuerzeugwurf in Richtung eines Spielers beim Bundesligaspiel gegen den FC Ingolstadt 04 am 18. Februar 2017. Der Verein hatte dem Strafantrag des Kontrollausschusses im Vorfeld zugestimmt. (dr)