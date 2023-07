Für Sow-Nachfolge: Bedient sich die Eintracht beim AC Mailand?

Von: Luca Hartmann

Mittelfeldmotor Djibril Sow wird Eintracht Frankfurt wohl in diesem Sommer verlassen. Sein Nachfolger könnte aus Italien vom AC Mailand kommen.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter mit Hochdruck voran. Besonders mit der ablösefreien Verpflichtung von Ellyes Skhiri aus Köln ist der SGE ein echter Coup gelungen. An wessen Seite Skhiri im Eintracht-Mittelfeld auflaufen wird, ist jedoch noch unklar.

Kommt Sow-Nachfolger vom AC Mailand?

Als Ersatz für den abwanderungswilligen Djibril Sow hat die Eintracht offenbar den jungen Franzosen Yacine Adli auf dem Zettel. Laut einem Bericht der italienischen „Gazzetta dello Sport“ hat sich die Eintracht beim Mailänder Klub nach Adli erkundigt. Demnach hat das einstige Talent bei den Rossoneri keine Zukunft mehr.

Bei den Hessen könnte Adli die Lücke schließen, die ein Verkauf von Djibril Sow mit sich bringen würde. Der Schweizer liebäugelt seit Wochen mit einem Abgang und steht bei mehreren europäischen Top-Klubs auf dem Zettel. Nachdem schon über einen bevorstehenden Transfer zu Lazio Rom berichtet worden war, führte Sow zuletzt offenbar auch Gespräche mit dem FC Sevilla.

Als Nachfolger für Djibril Sow (links) soll Eintracht Frankfurt ein Auge auf Yacine Adli geworfen haben.

Eintracht sucht Verstärkung fürs Mittelfeld

Der Vertrag von Adli in Mailand läuft noch bis 2026, sein Martktwert beläuft sich laut transfermarkt.de auf 8 Millionen Euro. Jedoch könnte der Franzose für die Eintracht günstiger zu haben sein, weil er sich bei den Mailändern in der Vergangenheit nicht durchsetzen konnte. Dem Bericht zufolge soll Adli jedoch auch beim OSC Lille und Sevilla auf dem Wunschzettel stehen.

Der 22-Jährige steht seit 2021 bei Milan unter Vertrag. Damals überwiesen die Mailänder 8,5 Millionen Euro an Girondins Bordeaux. In Bordeaux wurde er durch starke Leistungen zum Stammspieler. Insgesamt kommt Adli in seiner noch jungen Karriere auf 100 Spiele in der französischen Ligue 1.

Adli einst beim FC Bayern auf dem Zettel

In der vergangenen Saison blieb Adli jedoch unter seinen Möglichkeiten und stand lediglich in sechs Serie-A-Spielen auf dem Platz. Vor seiner Zeit in Bordeaux durchlief der fünfmalige U20-Nationalspieler Frankreichs auch diverse Jugendmannschaften von Paris-Saint-Germain, wo sein Durchbruch jedoch ausblieb.

2017 wurde auch dem FC Bayern Interesse an Adli nachgesagt, jedoch wollte PSG das damalige Juwel zu dieser Zeit nicht ziehen lassen. Erst 2019 folgte der Wechsel nach Bordeaux.