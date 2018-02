Eintracht bezwingt Köln: Stimmen zum Spiel

Frankfurt – Die Frankfurter Eintracht besiegt im eigenen Stadion das Bundesliga-Schlusslicht aus Köln mit 4:2. Die Stimmen zum Spiel. Von Daniel Schmitt

Niko Kovac (Eintracht-Trainer): „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und gehen verdient in Führung. Wir haben es in der ersten Hälfte richtig gut gemacht. Nach der Pause hat der FC uns mehr unter Druck gesetzt, über 90 Minuten gesehen, war der Sieg aber auch in der Höhe verdient. Nach dem 1:1 hat meine Mannschaft eine gute Einstellung an den Tag gelegt. Die Jungs wissen, zu was sie in der Lage sind. Diese Mannschaft hat sicher viel Potenzial.“

Stefan Ruthenbeck (Köln-Trainer): „In der ersten Hälfte waren wir einen Tick zu passiv, das nehme ich auch auf meine Verantwortung. Wir wollten tiefer stehen und übers Umschalten kommen. Es war leider der falsche Plan, das haben wir in der zweiten Pause korrigiert und waren plötzlich da. Leider verteidigen wir dann das 1:2 und 1:3 nach Standardsituationen nicht gut - das ist schon bitter.“

Marius Wolf (4:1-Schütze und zweifacher Vorlagengeber der Eintracht): „Wir haben Standards in dieser Woche nicht öfter als sonst trainiert, aber wir wussten, dass es irgendwann funktionieren wird. Bei meinem Tor hatte ich auch ein bisschen Glück, dass der Schuss dem Gegner durch die Beine geht.“

Simon Falette (Eintracht-Verteidiger und Torschütze zum 3:1): „Es ist ein schönes Gefühl, mein erstes Tor erzielt zu haben. Insgesamt läuft es für mich seit Saisonbeginn gut, ich bekomme viele Einsatzzeiten. Der Endspurt in dieser Runde wird eine spannende Sache, wir denken aber nur von Aufgabe zu Aufgabe.“

Fredi Bobic (Sportvorstand der Eintracht): „Auch wenn Köln Tabellenletzter ist, wussten wir, dass es nicht einfach wird. Wichtig war, dass wir nach dem 1:1 schnell wieder in Führung gegangen sind. Hinten heraus war es dann ein schönes Spiel für die Zuschauer mit vielen Chancen und Toren. Insgesamt war es eine anstrengende Woche mit dem Pokalspiel am Mittwoch, da ist es natürlich wichtig, dass die personellen Wechsel des Trainers gut funktioniert haben. Die 36 Punkte sind natürlich ein schöner Augenblick, den wir genießen.“

Eintracht verpasst Köln Dämpfer im Abstiegskampf: Bilder Zur Fotostrecke

Bruno Hübner (Eintracht-Manager): „Wir werden alles daran setzen, um aus einer guten Saison eine super Saison zu machen.“

Dominique Heintz (Köln-Verteidiger): „Die ersten 20 Minuten war es schwierig für uns, da hat Frankfurt es aber auch gut gemacht. Danach haben wir uns ins Spiel gekämpft. Bis zum 2:1 für die Eintracht war es dann auch ein ausgeglichenes Spiel.“