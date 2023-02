Eintracht: Borré-Berater fordert mehr Einsatzzeiten

SGE

+ © Arne Dedert/dpa Stets zu Diensten: Rafel Borré von Eintracht Frankfurt © Arne Dedert/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Niklas Kirk schließen

Weitere schließen

Aktuell muss sich Rafael Borré mit der Rolle als Ergänzungsspieler begnügen. Nach der guten Leistung im Pokal fordert sein Berater nun mehr Spielzeit.

Frankfurt – An allgemeiner Wertschätzung mangelt es Rafael Borré bei Eintracht Frankfurt nicht. Das gilt auch für das Vertrauen in seine Fähigkeiten. Durch den jüngsten Ausfall von Jesper Lindström im Pokal-Derby gegen Darmstadt, war es sofort der Kolumbianer, der als „ernsthafte Option“ für die anspruchsvolle Aufgabe Betracht gezogen wurde, trotz weitreichender Alternativen. Insgesamt jedoch hat sich der Trend verfestigt, dass Borré aus der zweiten Reihe hervortritt.

Eindrucksvoll nutzt er dabei die Einsatzzeit, die ihm gegeben wird, um verlässlich gute Leistungen zu zeigen. In der Rückrunde exemplarisch dafür war zum einen sein Einsatz beim 3:0-Heimsieg gegen Schalke. 20 Minuten reichten dem Kolumbianer, um in einem Spiel, in dem sich die Eintracht schwertat, mit einem Treffer und einer Vorlage, der SGE zum versöhnlichen Ausgang zu verhelfen.

Rafael Borré bei Eintracht Frankfurt: Immer da, wenn er gebraucht wird

Auch in besagtem Pokalspiel am vergangenen Dienstag (7. Februar) wird Oliver Glasner die Entscheidung nicht bereut haben. Neben einer ansehnlichen Leistung im Raum hinter Stammstürmer Kolo Muani steuerte er vor dem Halbzeitpfiff den wichtigen Ausgleich bei, nachdem sich die Eintracht ab der 30. Minute eine Schwächephase genehmigt hatte. Über die Wichtigkeit des Treffers sagte Borré selbst: „Für mich persönlich war das Tor wichtig, es gibt mir Selbstvertrauen. Selbstvertrauen für das, was kommt, und für die tägliche Arbeit. Ich trainiere gut und trainiere für die Mannschaft, um ihr zu helfen, wenn ich gebraucht werde.“ Es mutet einer erneuten Wiederholung seines Stellenprofils im Kader der Eintracht an.

Der Kader von Eintracht Frankfurt der Saison 2022 Der Kader von Eintracht Frankfurt der Saison 2022

Auch Oliver Glasner spart nicht mit lobenden Worten über die sportliche Einstellung seines Offensivmanns. „Rafa war einer unserer besten Spieler in der Vorbereitung – nachdem ihm eine gewisse Unzufriedenheit angedichtet wurde. Ich habe immer gesagt, das stimmt nicht. Rafa hätte sich das immer verdient“, so Glasner. Zur Realität gehört allerdings auch, dass Götze und Lindström in noch herausragender Verfassung sind. „Er ist so ein fantastischer Mensch, dass er das so akzeptiert. Wenn er gebraucht wird, ist er da für die Mannschaft“, ergänzt der Österreicher, wissend um die Unzufriedenheit, die damit einhergehen kann.

Eintracht Frankfurt: Berater von Rafael Borré macht Zukunft an Einsatzchancen fest

Weniger zufrieden mit der aktuellen Situation äußerte sich nun Borrés Berater, nach dessen Ansicht die Leistungen seines Schützlings nicht mit der nötigen Spielzeit gewürdigt werden. Gegenüber der Bild sagt Martin Araoz: „Wir wollen die beste Lösung für Rafa, am liebsten in Frankfurt. Aber wenn er zu wenig spielt, müssen wir uns natürlich Gedanken machen.“

Grund dafür sind auch die Ansprüche, die der 27-jährige mit Blick auf die Nationalmannschaft hegt. „Wenn er zu wenig Minuten bekommt, wird er wahrscheinlich nicht bei Eintracht weitermachen. Das haben wir dem Klub auch schon so kommuniziert. Wir wollen nicht, dass er seinen Platz in der Nationalmannschaft verliert“, wird Araoz deutlich. (nki)

Unterdessen sorgt Stürmer-Star Kolo Muani bei der Eintracht weiter für Furore. Für potenzielle Interessenten hat die Eintracht nun ein Preisschild ausgehangen.