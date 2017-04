Eintracht vor Spiel in Dortmund: „Ein mulmiges Gefühl“

Frankfurt - Eintracht Frankfurt bestreitet das nächste Spiel ausgerechnet bei Borussia Dortmund. Der Club wird zum Schutz der Mannschaft auch eigene Maßnahmen ergreifen.

Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sieht der nächste Bundesliga-Gegner Eintracht Frankfurt dem Spiel beim BVB mit Sorgen entgegen. "Es ist ein Anschlag auf die Freizügigkeit im Fußball, nämlich frei zu Spielen anzureisen. Diese ist nun angegriffen worden. Das muss man verdauen", sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb hat man ein mulmiges Gefühl." Die Eintracht spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim BVB. Der Anschlag werde einen "Einfluss auf die Gesamtwahrnehmung" der Partie haben. "Aus der Sicht eines Verantwortlichen bin ich mir sicher, dass es ein besonderes Spiel sein wird", sagte Hellmann und kündigte an: "Es werde Maßnahmen geben." Neben den zu erwartende verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in Dortmund wolle die Eintracht selbst auch den Schutz der eigenen Mannschaft zusätzlich verstärken.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hatte am Mittwoch ein nichtöffentliches Training. "Sie versucht so gut es geht, sich normal vorzubereiten", sagte Hellmann. Das hessische Innenministerium setzt nach den Ereignissen vom Dienstagabend auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden. "Die Schutzmaßnahmen für Bundesligaspiele befinden sich in Hessen bereits auf einem hohen Niveau", sagte ein Sprecher am Mittwoch in Wiesbaden. Für jedes Spiel werde eine tagesaktuelle und individuelle Gefährdungsbewertung erstellt. "Dabei werden auch die Ermittlungserkenntnisse in Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag in Dortmund berücksichtigt, die gegenwärtig von den zuständigen nordrhein-westfälischen Behörden geführt werden."

In Hessen steht an diesem Wochenende das Erstliga-Spiel SV Darmstadt 98 gegen Schalke 04 (Sonntag/17.30 Uhr) an. In der 3. Liga trifft am gleichen Tag der FSV Frankfurt auf den VfL Osnabrück. Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr waren bei der Abfahrt vom Mannschaftshotel des BVB zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco drei Sprengsätze nahe dem Bus explodiert. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft. Dabei war BVB-Profi Marc Batra schwer an der Hand verletzt worden und musste operiert werden. Eine Sprecherin der Bundesstaatsanwaltschaft sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat und möglichen islamistischen Bezügen. Ein Verdächtigen wurde inzwischen festgenommen.

Derweil hat der frühere Dortmunder Profi Torsten Frings, Trainer bei Darmstadt 98, scharf kritisiert, dass der BVB bereits an diesem Mittwoch wieder antreten muss. "Eine absolute Frechheit, dass die heute wieder spielen müssen", sagte Frings der "Bild"-Zeitung. Das Viertelfinal-Hinspiel wurde für diesen Mittwoch (18.45 Uhr) neu angesetzt. Der 40 Jahre alte Frings spielte von 2002 bis 2004 bei Borussia Dortmund. (dpa)