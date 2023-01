„Julian, Du hast was verloren“: Eintracht-Fans feiern Unentschieden in München wie einen Sieg

Von: Christoph Sahler

Teilen

Auf TikTok machen sich Eintracht-Fans über Nagelsmann und Matthäus lustig. Das 1:1 gegen Bayern München feiern sie wie einen Sieg.

München/Frankfurt - Drei Spiele, dreimal 1:1, dreimal nicht gewonnen - Das ist die ernüchternde Bundesligabilanz des FC Bayern München zum Start ins Jahr 2023. Der Rekordmeister führt die Tabelle nach 18 Spieltagen zwar weiterhin an, doch die Konkurrenz liegt dem Team von Trainer Julian Nagelsmann im Nacken, wie lange nicht.

Am vergangenen Samstag (28. Januar) schaffte es der FCB wieder nicht, einen Gegner wie Eintracht Frankfurt aus dem eigenen Stadion zu schießen, wie man es aus den zurückliegenden Spielzeiten fast schon gewohnt ist. Kein Wunder, dass Gästefans dieser Tage gut zu lachen haben.

Drei Remis zum Start ins neue Jahr mussten Julian Nagelsmann und der FC Bayern hinnehmen. © Sven Hoppe/dpa

Auf TikTok haben sich SGE-Anhänger auf ihre eigene Art über Chefcoach Nagelsmann lustig gemacht - und über Lothar Matthäus, der zwar nicht in Diensten der Bayern steht, aber bei den deutschen Fußballfans wohl immer irgendwie zum FCB gehören wird.

Eintracht-Fan macht sich über Unentschieden gegen FC Bayern lustig: „Julian, du hast was verloren“

Als Nagelsmann nach dem 1:1 gegen Frankfurt an der Haupttribüne der Allianz Arena vorbeiläuft, sieht man in einem Video, wie ihm ein Eintracht-Fan zuruft: „Julian, dir ist was runtergefallen.“ Der Bayern-Coach dreht sich daraufhin um, schaut hinter sich und hört den SGE-Anhänger, wie er hinzufügt: „Drei Punkte gegen Frankfurt hast du verloren.“

Nagelsmann nahm‘s mit Humor und gab ihm für den Spruch einen Daumen nach oben. Auch wenn das Video vielen Usern gefallen hat, wurde in den Kommentaren auch von einigen darauf hingewiesen, dass der FC Bayern natürlich zwei Punkte verloren hat, und nicht drei.

„Jetzt verarsch‘ ich euch mal den Weltmeister“: Lothar Matthäus gehört für viele Fußballfans zum FC Bayern

Der heutige Sky-Experte Lothar Matthäus musste sich den gleichen, hinkenden Spruch anhören. „Jetzt verarsch‘ ich euch mal den Weltmeister“, sagt ein SGE-Fan in die Kamera, bevor er Matthäus zu ruft, er habe „drei Punkte“ gegen Frankfurt verloren. Der Rekordnationalspieler wirkt eher verständnislos, der Mann mit dem Eintracht-Schal findet‘s hingegen zum Brüllen komisch.

Zwar spielte Matthäus zwischen 1984 und 2000 zweimal und insgesamt 12 Jahre lang für die Münchner. Zwischen 1988 und 1992 kickte er in Italien bei Inter Mailand. Bedeutet auch: Seit 23 Jahren ist Matthäus nicht mehr in Diensten des FCB. Die Rolle des neutralen Experten scheinen ihm jedoch manche Fans immer noch nicht abzunehmen. (csa)