Meier und Vallejo vor Rückkehr

Frankfurt - Viele Spieler der Frankfurter Eintracht scheinen mit der Liga schon abgeschlossen und nur noch das Pokalendspiel im Kopf zu haben. Anders sind die jüngsten Leistungen der Mannschaft beim 0:2 gegen Wolfsburg und dem 2:4 in Mainz kaum zu erklären. Von Peppi Schmitt

Der Verein taumelt dem Saisonende entgegen, will dennoch die Vorfreude auf das Erlebnis Berlin hochhalten und muss doch schon die Planungen für die kommende Spielzeit vorantreiben. Keine einfache Aufgabe für Trainer Niko Kovac und sein Team. So war zwar am Montag offiziell trainingsfrei, doch auf der faulen Haut liegen konnten die Spieler nicht. Beim Internisten Dr. Herwig Gabriel standen erste sportärztliche Untersuchungen mit Blick auf die neue Spielzeit an. Das macht Sinn, denn in der Endspielwoche wird dafür keine Zeit mehr sein und nach dem Endspiel wird die Mannschaft sich ziemlich schnell in alle Winde verteilen.

Niemand weiß so richtig bei der Eintracht und im Umfeld wie mit dem letzten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag umgegangen werden sollte. Die Arena wird wohl ausverkauft sein, viele Anhänger hatten sich die Karten schon vor langer Zeit gesichert, als alles noch viel besser aussah für die Eintracht. Trainer Niko Kovac hatte die letzten Spiele als "Casting" fürs Finale ausgerufen, doch davon hat sich schon in Mainz kaum einer der Profis beeindrucken lassen. Einerseits würde eine weitere Nicht-Leistung wie zuletzt die Stimmung noch weiter verschlechtern. Andererseits kann es kaum jemand den Spielern verdenken, wenn sie sich zumindest im Unterbewusstsein eine Schonhaltung mit Blick auf den 27. Mai auferlegen. Da zuletzt so ziemlich alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte bei den Frankfurtern, wird wohl auch dieser Spagat nicht mehr gelingen.

Und so bleibt Berlin das alles überstrahlende Thema, alle Maßnahmen sind in Wahrheit längst auf das Duell mit Borussia Dortmund ausgerichtet. Und da gibt es ausnahmsweise mal gute Nachrichten aus dem Frankfurter Lager. Die Personalsituation könnte sich wieder verbessern. Marc Stendera steht wieder im Training, vor allem aber gibt es Hoffnungen auf die rechtzeitige Rückkehr von Abwehrspieler Jesus Vallejo und Stürmer Alexander Meier. Meier wird an diesem Dienstag wieder auf dem Platz stehen, zunächst wohl erst einmal mit Rehatrainer Martin Spohrer, nachdem er in den letzten Tagen im Rahmen seines Aufbautrainings im Neu-Isenburger Sportpark die Arbeit mit dem Ball intensiviert hatte. "Mir geht es deutlich besser", sagte Meier heute dieser Zeitung, "am Dienstag oder am Mittwoch will ich wieder mit der Mannschaft mitmachen." Das könnte dann reichen für ein paar Einsatzminuten am Samstag gegen Leipzig und dann zumindest in den Kader fürs Pokalendspiel.

Zuletzt hatte der Kapitän der Eintracht am 18. März im Heimspiel gegen den Hamburger SV für ein paar Minuten gespielt. In der Woche danach hatte er sich beim Training am Fuß verletzt. Diagnostiziert wurde eine Entzündung im Fersenbereich. Eine ebenso schmerzhafte wie langwierige Verletzung. Fast genau auf den Tag zwei Monate später wird Meier nun zurückkehren. Körperlich wird er halbwegs fit sein, denn Meier hat in der Reha fleißig trainiert und kaum an Kondition verloren. Freilich gibt es zwischen ist Reha-Training und Fußballtraining große Unterschiede. Es bleibt also abzuwarten, wie schnell er den Anschluss finden wird. Die Fans verbinden jedenfalls große Hoffnungen mit seiner Rückkehr. In der Tristesse der letzten Wochen könnte das Comeback des von den Anhängern als "Fußball-Gott " verehrten Angreifers einen großen Schub bedeuten.

Und Meier wird nicht alleine sein bei seinem Comeback-Versuch. Auch der so schmerzlich vermisste Jesus Vallejo soll noch einmal am Endspiel schnuppern. Der Spanier hatte zuletzt am 15. April beim Auswärtsspiel in Dortmund 90 Minuten gespielt, sich zwei Tage darauf beim Training eine "Verletzung im Muskelsehnenübergang im linken Oberschenkel", so die offizielle Mitteilung, zugezogen. Danach war Vallejo zur Reha nach Madrid gereist. Von Real hat die Eintracht den Abwehrspieler bis zum Saisonende ausgeliehen, bei Real steht er ab 1. Juli wieder unter Vertrag. Im Grunde hatten alle Vallejo schon abgeschrieben, doch nun gibt es Hoffnung. Am Sonntagabend ist er aus Madrid nach Frankfurt zurückgekehrt, am Montag wurde er noch einmal intensiv untersucht, am heutigen Dienstag soll er mit Rehatrainer Martin Spohrer erstmals wieder auf den Platz gehen. Und wenn alles gut läuft, soll Vallejo genau wie Meier am Mittwoch wieder mit der Mannschaft arbeiten.