Hat die Eintracht Meiers Verabschiedung vergessen?

Frankfurt - „Eintracht Frankfurt plant, Alexander Meier im Rahmen des Supercups gegen den FC Bayern München offiziell zu verabschieden.“

So stand es in der offiziellen Pressemitteilung am 28. Mai als die Eintracht bekannt gegeben hatte, den Vertrag mit dem 35 Jahre alten ehemaligen Kapitän nicht zu verlängern. Meier trainiert inzwischen bei Admira/Wacker Mödling in Österreich, um sich für ein neues Profi-Engagement fitzuhalten. Von der Eintracht hat er lange nichts gehört, eine Verabschiedung wird es am Sonntag beim Supercup nicht geben. Hat die Eintracht ihre Ankündigung vergessen?