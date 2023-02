Eintracht an ablösefreiem Deal mit Nationalspieler vom VFL Wolfsburg interessiert

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt drohen im Sommer einige Abgänge. Omar Marmoush vom VFL Wolfsburg soll hingegen ablösefrei an den Main wechseln.

Frankfurt – Der kommende Sommer könnte für den Sportvorstand von Eintracht Frankfurt Markus Krösche besonders stressig werden. Neben dem europaweit umworbenen Randal Kolo Muani, für den die SGE unlängst ein Preisschild festgesetzt hat, stehen mit den ablösefreien Abgängen von Abwehrspieler Evan Ndicka und Offensivakteur Daichi Kamada gleich drei Schlüsselspieler vor einem potenziellen, aber noch nicht offiziellen, Abgang.

Transfereinnahmen könnte die SGE nur durch einen Transfer des Angreifers generieren. Ein Abgang von Kolo Muani steht aber noch lange nicht fest. Da die Eintracht allem Anschein nach auch in der kommenden Spielzeit in einem europäischen Wettbewerb spielen wird, muss der Kader wie auch schon in dieser Saison zwingend breit aufgestellt sein. Wie Sport1 berichtet, haben die Frankfurter offenbar in Omar Marmoush vom VFL Wolfsburg, der im Sommer ablösefrei wechseln kann, eine Lösung gefunden.

Omar Marmoush wird nicht über den Sommer hinaus beim VFL Wolfsburg bleiben. © Simka/imago

Marmoush kein gleichwertiger Ersatz für Kamada oder Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt

Der ägyptische Nationalspieler kam in dieser Spielzeit in allen 22 Pflichtspielen des VFL Wolfsburg zum Einsatz, stand zuletzt jedoch immer seltener in der Startelf. Auch bei Eintracht Frankfurt wäre Marmoush kein unmittelbarer Stammspieler. Der Stürmer ist im Angriffsspiel jedoch sehr flexibel und kann sowohl als Außenstürmer als auch als zentraler Angreifer agieren.

Der 24-Jährige ist ein guter Dribbler und ein kreativer Spieler. Die Anlagen des Ägypters sind gut. Seine Entwicklung stockte jedoch zuletzt etwas. Ein gleichwertiger Ersatz für Kamada oder gar Kolo Muani ist Marmoush nicht, könnte jedoch in guter Form eine gelungene Ergänzung für das Team von Oliver Glasner sein.

Hohe Forderungen von Marmoush könnten Verhandlungen für Eintracht Frankfurt erschweren

Doch noch gibt es einige Unklarheiten, die eine Zusammenarbeit zwischen Omar Marmoush und Eintracht Frankfurt verhindern könnten. So berichtete die Wolfsburger Allgemeine Zeitung Ende 2022, dass Marmoush neben 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt auch eine Bonuszahlung von 2 Millionen Euro für die Unterzeichnung des Vertrages fordert. Keine ungewöhnliche, aber dennoch eine kostspielige Forderung, die auch die SGE abschrecken könnte – anders als Premier-League-Klub FC Brentford, der ebenfalls interessiert ist. Eine Zukunft in Wolfsburg gibt es höchstwahrscheinlich nicht für den Stürmer, wie VFL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem Blatt Ende Dezember erklärte: „Stand heute ist, dass es leider nicht funktionieren wird. Das ist aus unserer Sicht schade, wir hätten gerne mit ihm verlängert.“ (jsk)