Eintracht-Anhänger Michael Kullmann fährt mit dem Rad zum Pokalfinale

Offenbach - Mit Flugzeugen, Zügen, Bussen und Autos in die Hauptstadt? Kann jeder. Aber von Frankfurt aus mit dem Fahrrad nach Berlin - nur für ein Fußballspiel? Wer so etwas auf sich nimmt, muss verrückt sein. Positiv verrückt, wie Michael „Kulli“ Kullmann. Von Jörn Polzin

Der in Offenbach lebende Eintracht-Anhänger („Ich betreibe hier Entwicklungshilfe“) legt mit fünf Mitstreitern (und einem Begleitfahrzeugfahrer) die circa 560 Kilometer vom Frankfurter Römer in die Berliner Innenstadt auf dem Sattel zurück. Auch, um etwas Gutes zu tun. Vor und während der Fahrt sammeln die Adlerträger für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. „Da wird die Kasse hoffentlich richtig klingeln“, sagt Kullmann.

2017 kamen im Zuge des Endspiels gegen Dortmund 6500 Euro zusammen. Da war der Bäcker allerdings noch nicht dabei. „Damals konnte ich nicht so kurzfristig Urlaub nehmen, diesmal habe ich schon nach dem Sieg in der zweiten Pokalrunde gegen Schweinfurt meinem Chef vom Plan erzählt. Ich wollte unbedingt die Rad-Tour nach Berlin mitmachen.“ Sein Chef habe zunächst nur den Kopf geschüttelt. „Mit dem Rad nach Berlin – das glaubt einem ja auch keiner“, erzählt Kullmann. Doch Pokalrunde für Runde rückte das große Ziel näher, was dem gebürtigen Frankfurter auch Schweißperlen auf die Stirn trieb. „Im Halbfinale gegen Schalke habe ich schon etwas gehofft, dass wir rausfliegen, damit ich nicht mitfahren muss“, lacht er.

Doch nach dem 1:0-Erfolg in Gelsenkirchen ging es für den 56-Jährigen und seine Mitfahrer „ratz fatz“. Schließlich galt es, die Tour in die Bundeshauptstadt akribisch zu planen: Etappenziele auswählen, Unterkünfte anfragen, Begleitbus organisieren.

Der Startschuss fiel am Montag am Frankfurter Römer. Von dort führt die Strecke über Lauterbach, Creuzburg (bei Eisenach), Buttelstedt (Weimarer Land) und Roitzsch (Sachsen-Anhalt) nach Berlin. Übernachtet wird in Jugendherbergen, auf Sportplätzen und sogar auf einem Spargelhof. „Die Menschen haben sehr positiv reagiert und unterstützen uns“, freut sich Kullmann. Für die Tour hat er von einem Fachgeschäft ein Sportrad („geiles Geschoss“) zur Verfügung gestellt bekommen. Das will er nach dem Endspiel versteigern, am liebsten mit Signaturen von Eintracht-Spielern.

Die Unterschrift einer SGE-Legende ziert bereits sein Rad. Bernd Hölzenbein, Weltmeister von 1974, überraschte die Truppe bei der Rast in Ortenberg mit Eintrittskarten fürs Pokalfinale. Zuvor hatte nur Kerstin Schäfer, einzige Frau des Septetts, ein Ticket ergattert. „Da hatte ich Tränen in den Augen“, betont Kullmann, seit 1966 eingefleischter Eintracht-Fan. Geht alles nach Plan, wird die Frankfurter Equipe am Samstagmittag beim Fanfest auf dem Breitscheidplatz von tausenden Anhängern empfangen. Auch das Nachtprogramm steht. „Wir machen Berlin unsicher.“

Allerdings nicht zu lange. Am Sonntagmorgen geht es mit dem Zug zurück. Aus gutem Grund: „Falls es die Jungs packen, wollen wir sie rechtzeitig empfangen.“ Sein Tipp fürs Finale: 4:2. Ist das nicht etwas hochgepokert? „Mag sein, aber so tippe ich immer“, sagt Kullmann. Positiv verrückt eben.