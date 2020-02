Bundesliga live: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg im TV und Live-Stream

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den FC Augsburg im heimischen Waldstadion. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Frankfurt - Ohne Pause geht es für Eintracht Frankfurt nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale direkt weiter in der Bundesliga. Am Freitagabend (07.02.2020) empfangen die Hessen ab 20.30 Uhr den FC Augsburg. Eintracht Frankfurt ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und geht nach dem grandiosen 3:1-Sieg gegen RB Leipzig im DFB-Pokal-Achtelfinale mit breiter Brust in die Partie gegen Augsburg.

Zuletzt waren die Hessen bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein glanzloses und mehr als glückliches 1:1 hinaus gekommen. Der Mannschaft fehlte es an Kompaktheit und Spielidee, viele glaubte nicht an einen Sieg der Frankfurter gegen Leipzig im DFB-Pokal. Doch dann zeigte Eintracht Frankfurt gegen die Sachsen eine ihrer besten Saisonleistungen und erreichte damit das Viertelfinale.

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Bas Dost fällt weiterhin krankheitsbedingt aus

Jetzt gastiert der FC Augsburg bei Eintracht Frankfurt. An den FC Augsburg haben die Hessen keine allzu guten Erinnerungen. Zuletzt konnten die Hessen gegen die Fuggerstädter im November 2018 gewinnen, die letzten beiden Spiele gingen verloren. Das will Eintracht Frankfurt am Freitagabend natürlich ändern.

Verzichten muss Eintracht-Trainer Adi Hütter neben den Langzeitverletzten weiterhin auf Bas Dost, der sich einen Magen-Darm-Infekt zugezogen hat und immer noch nicht fit ist. Wer darüber hinaus nach dem Spiel am Dienstag eine Pause bekommt, wird Hütter sicher nach dem Abschlusstraining am Donnerstag (06.02.2020) entscheiden.

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Martin Schmidt kann aus den Vollen schöpfen

Bis auf die Langzeitverletzten kann Augsburg-Trainer Martin Schmidt aus den Vollen schöpfen, was den Kader betrifft. Sollte Torhüter Koubek nach seiner Grippe noch nicht wieder bei 100 Prozent sein, könnte am Freitagabend erneut Luthe im Tor stehen.

Anpfiff der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg ist am Freitag, 07.02.2020, um 20.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Bundesliga live bei DAZN

Der bezahlpflichtige Online-Streaming-Dienst DAZN überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg am 07.02.2020 live und in voller Länge

Die Übertragung beginnt am 07.02.2020 um 20.15 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr

Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat



Ein Jahresabo gibt es für 119,99 Euro



Die DAZN-App gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte



Erste Bilder des Spiels im Free-TV gibt es erst am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau oder um 22 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen



Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der bezahlpflichtige Online-Streaming-Dienst DAZN bietet auch einen Live-Stream des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg am Freitag, 07.02.2020, an.

Die Übertragung beginnt am Freitag, 07.02.2020, um 20.15 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Das Bundesliga-Spiel im Live-Ticker

Sie können das Spiel nicht live im TV verfolgen, wollen aber trotzdem nichts von dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg verpassen? Wir haben die Lösung: Mit unserem Live-Ticker zum Spiel sind sie immer bestens informiert.

Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg: Stadion und Schiedsrichter

Ausgetragen wird die Partie im Waldstadion, der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt. Das Stadion fasst bei Spielen in der Fußball-Bundesliga 51.500 Zuschauer.