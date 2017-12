Auswärts klappt alles

Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt) bejubelt seinen Siegtreffer für die Frankfurter Eintracht in Hamburg. HSV-Abwehrspieler Dennis Diekmeier kann es nicht fassen: So viel Platz hatte Gacinovic.

Hamburg - Die Frankfurter Eintracht bleibt auswärts eine Macht, feierte mit dem 2:1 beim Hamburger SV schon den fünften Auswärtssieg. Von Peppi Schmitt

Nach einer schwachen Anfangsphase drehten Marius Wolf und Mijat Gacinovic einen 0:1-Rücktand in eine eigene Führung. Dann vergaben die Frankfurter Chancen in Serie und verpassten eine frühe Vorentscheidung.

Trainer Niko Kovac hatte seinem Team eine Rundumerneuerung verordnet. Gleich fünf Spieler, die am Samstag dem FC Bayern einen großen Kampf geliefert hatten, standen diesmal nicht in der Anfangsformation. Carlos Salcedo, Jetro Willems, Kevin Prince Boateng, Aymen Barkok und Sébastien Haller erhielten eine Verschnaufpause. Neu ins Team kamen Marco Russ, zum ersten Mal nach seiner Knieoperation wieder Timothy Chandler, Taleb Tawatha, Mijat Gacinovic und Luka Jovic.

Der nächste Wechsel war fällig, als sich David Abraham bei einem eigenen Foul an Filip Kostic am Schienbein verletzte. Der Kapitän musste schon nach acht Minuten raus, für ihn kam Salcedo. Der HSV schien die Frankfurter zu überrollen in dieser Anfangsphase. In der 9. Minute köpfte Papadopoulos zwischen Jovic und Rebic eine Ecke zum 1:0 ein.

Doch plötzlich, auf einen Schlag, war alles anders. Der erste vernünftige Angriff führte zum Ausgleich und traf den HSV bis ins Mark. Nach einem Doppelpass über vierzig Meter konnte Marius Wolf nach Vorarbeit von Chandler den indisponierten Christian Mathenia überwinden. Dem Torwart glitt der Ball über die Hände ins Tor.

Was dann passierte, war eigentlich unglaublich. Die Frankfurter spielten frech auf, der HSV verlor jede Linie und klappte quasi in sich zusammen. Fünf klare Torgelegenheiten erspielten sich die Gäste in wenigen Minuten, doch nur eine wurde genutzt. Nach einer tollen Kombination über Wolf und Chandler brauchte Gacinovic den Ball nach 26 Minuten nur noch einzuschieben. Jovic hätte danach alleine für die Entscheidung sorgen können, doch der junge Serbe vergab gleich dreimal völlig freistehend vor Mathenia. Das hätte sich schon vor der Pause beinahe gerächt. Aber Lukas Hradecky war aufmerksam bei einem Schuss seines ehemaligen Kollegen Luca Waldschmidt aus kurzer Distanz.

Und nach der Pause stand der „fliegende Finne“ gleich wieder im Mittelpunkt. Erst musste er gegen Arp retten, dann gegen Papadopoulos. Die Eintracht wackelte wieder so bedenklich wie zu Beginn des Spiels und die Frankfurter konnten kaum noch für Entlastung sogen. Was auch daran gelegen haben könnte, dass zur Pause mit Mijat Gacinovic ein weiterer Spieler wegen Verletzung raus musste.

Die Fünferkette wurde nun ganz besonders defensiv interpretiert, nach vorne ging kaum noch etwas. Der HSV wurde immer überlegener, scheiterte aber ein ums andere Mal am Frankfurter Torwart oder an der mangelnden Entschlossenheit und fehlender Präzision.

Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic war absolut zufrieden: „In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Den frühen Nackenschlag mit der Verletzung von David Abraham haben wir gut weggesteckt. Da war bei den Chancen sogar ein 4:1, 5:1 für uns absolut möglich. In der zweiten Halbzeit war der HSV dem Ausgleich näher. Da hatten wir am Ende ein bisschen Glück.“