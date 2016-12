„Haltung und Einstellung haben sich fundamental geändert“

Axel Hellman im Interview (Teil II)

+ © Jan Hübner Axel Hellmann © Jan Hübner

Frankfurt - Axel Hellmann (45) ist seit mehr als vier Jahren Mitglied des Vorstandes der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Im zweiten Teil des Interviews mit unserem Mitarbeiter Peppi Schmitt äußert er sich u.a. zum Umbruch nach dem Fast-Abstieg - hier geht‘s zum ersten Interview-Teil.

Nächste Woche fliegt die Mannschaft nach Abu Dhabi. Wird das Wintertrainingslager zum letzten Mal dort durchgeführt?

Es laufen einige Verträge aus und wir werden das mit unseren Partnern in Abu Dhabi besprechen, unter anderem mit dem Emirates Palace. Im nächsten Jahr stellt uns zusätzlich der Rahmenterminplan vor große Herausforderungen, da die Rückrunde in der Saison 2017/18 schon Anfang Januar beginnt.

Es gab Irritationen um Taleb Tawatha, der als israelischer Staatsangehöriger Schwierigkeiten bei der Einreise in Abu Dhabi haben könnte?

Da ist die Meinung des Vorstandes ebenso klar wie einmütig: Wenn ein Spieler nicht einreisen dürfte, würden wir nicht hinreisen. Wir gehen davon aus, dass alles klappt. Sollte es dennoch Probleme geben, würden wir sofort wieder heimfliegen.

Sie sind zuständig für die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem auch für das Eintracht-TV. Ihre Bewertung?

Eintracht-TV kommt sehr gut an und genießt in der Liga hohes Ansehen. Hier hat Jan-Martin Strasheim in den letzten drei Jahren viel bewegt, was allgemein auch für den Bereich Medien und Kommunikation gilt, den er seit Sommer führt. Trotz einer gewissen Unerfahrenheit hat er sich in kurzer Zeit das Vertrauen des sportlichen Bereichs genauso erworben wie das der Gremien und der anderen Bereichsleiter. Dazu kam noch die Bewältigung der personellen Unterbesetzung in der Hinrunde. Respekt. Wir werden jetzt aber die Abteilung aufstocken und müssen da auch zukunftsorientiert denken. Auch bei Eintracht-TV wird sich die Frage stellen, ob wir das frei empfangbar senden wollen.

Sie haben Gespräche mit Forumsusern geführt, das war intern nicht ganz unumstritten.

Das Forum mag aus Reichweitenüberlegungen nicht zentral sein, aber es betätigen sich dort Menschen, denen die Eintracht sehr am Herzen liegt. Ich war der Überzeugung, dass es besser ist, mal die Leitlinien unserer Geschäftspolitik darzulegen, um Missverständnisse auszuräumen. Außerdem mussten auch ein paar Fehleinschätzungen und Mythen aus den letzten zwei Jahren zurechtgerückt werden. Wir konnten es so auch nicht weiterlaufen lassen, weil es uns in der Wahrnehmung von Partnern und Sponsoren geschadet hat. Es fällt niemand ein Zacken aus der Krone, wenn man sich mit den Forumsusern an einen Tisch setzt, das habe ich gemacht. Ich denke, es hat einiges befriedet.

Im Sommer hat Fredi Bobic im sportlichen Bereich vieles umgekrempelt. Wie groß waren ihre Zweifel?

Ich hatte immer das Gefühl, was wir machen hat Hand und Fuß. Fredi Bobics Analysen haben mich intern überzeugt, seine Bestandsaufnahme mit den vielfältigen Defiziten, die er identifiziert hat. Dazu kommt, dass unser Trainer ein Überzeugungstäter ist. Er geht unbeirrt seinen Weg. Viele hatten ja den Klassenerhalt nicht mehr für möglich gehalten, da zähle ich mich ehrlich gesagt dazu. Haltung und Einstellung haben sich bei uns seit Sommer fundamental geändert. Das ist der Schlüssel. Und das ist anders. Bevor dies aber als besondere Spitze in Richtung Armin Veh gedeutet wird, darf auch nicht vergessen werden, dass wir rein fußballerisch in der Saison 12/13 meiner Ansicht nach die beste Saisonhälfte gespielt haben, an die ich mich seit zwanzig Jahren erinnern kann, auch besser als jetzt. Das hatte uns im Sommer 2015 die Hoffnung gegeben, mit Armin Veh an diese Zeiten anknüpfen zu können. Das ist leider gescheitert, obwohl wir alle mit einem guten Gefühl in die Saison gegangen waren. Aber beide Phasen gehören fairerweise im Rückblick einer Bewertung von Armin Veh dazu.

Die sogenannte „Mannschaft hinter der Mannschaft“ wird immer größer, manche sagen sie wird aufgebläht. Unter Heribert Bruchhagen hätte es das so sicher nicht gegeben. Wie beurteilen sie diesen Weg?

Das muss die sportliche Leitung einschätzen, sie hat Methoden und Markt im Blick. Es gibt zweifelsfrei einen Trend in der Liga, Fachspezialisten auf allen Aufgabenfeldern rund um die Mannschaft anzusiedeln. Ich kann es im Einzelnen nicht beurteilen, dafür gibt es im Vorstand bei uns mit Fredi Bobic einen Fachmann. Wenn wir da Defizite hatten in der Vergangenheit, müssen wir diesen Themen nun in besonderem Maße Aufmerksamkeit schenken. Ich habe das Gefühl, dass es nicht aus einem Dogma heraus oder aus Prinzip passiert, sondern wegen einer professionellen Berufseinstellung.

Wie schwer war das Jahr für sie persönlich?

Das erste halbe Jahr bis in den Juli hinein war ein schweres, weil auch persönliche Freundschaften im Umfeld auf eine enorme Belastungsprobe gestellt worden sind. Viele haben uns vorgeworfen, Aufsichtsrat und Vorstand hätten auf die sportliche Krise nicht früh genug reagiert. In der Nachbetrachtung würde ich das teilen. Dies geschah aber nicht aus Ignoranz oder Kumpanei, sondern weil die sportliche Führung der Überzeugung war, dass der Kurs richtig ist und dann muss er auch von allen mitgetragen werden. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass die Einheit, die wir damals gebildet haben, die Grundlage dafür ist, wie wir jetzt arbeiten. Früher wäre die Eintracht auseinandergebrochen, das haben wir verhindert. Dafür sind auch maßgeblich Wolfgang Steubing, Peter Fischer und Philip Holzer verantwortlich.

Was war der emotionalste Moment?

Eindeutig die Krankheit von Marco Russ. Größer kann der Respekt gar nicht sein, dass jemand der eine solche Diagnose erhält, sagt: Ich spiele. Und dann die Tragik des Eigentors. Ich habe mich wie in einer griechischen Tragödie gefühlt. Als ich ihn nach der Chemo wieder im Stadion gesehen habe, hatte ich feuchte Augen. Das gebe ich zu. Und auf sein Comeback freue ich mich schon heute.

Ging das alles an die Substanz?

Ich bin sehr robust, das sieht man ja auch an meiner Statur. Ich ziehe aus einem solchen Jahr eine irre Energie und spüre das auch bei meinen Mitarbeitern. Der aktuelle Erfolg ist auch für die vielen Zuarbeiter im Hintergrund ein emotionaler Lohn. Da nehme ich mich nicht aus.

Was tun sie für ihre persönliche Fitness und wie schalten sie ab vom Fußball?

Ich gehe viel spazieren, spiele mindestens einmal pro Woche Fußball und gehe ab und an joggen. Das wichtigste jedoch ist, dass ich gut schlafe. Und wenn ich mit meinen Jungs zusammen bin, die sind elf und sechs, bleibt das Handy ausgeschaltet.