Bescheidenheit und Hoffnung bei der Eintracht

Frankfurt - Bei Mannschaft und Trainer von Eintracht Frankfurt ist Bescheidenheit eingekehrt. Und das, obwohl die Hessen ihren Torfluch besiegt haben. Von Peppi Schmitt

Zum ersten Mal seit dem 5. Februar gegen Darmstadt 98 erzielte die Eintracht mehr als einen Treffer. Und endlich wurde auch mal wieder ein Elfmeter verwandelt. Das alles sind Hoffnungsschimmer. "Ich hoffe auf eine Initialzündung", sagte Niko Kovac. Doch der Trainer wollte bei allen Lobeshymnen auf seine Spieler - er war mit "allen ohne Ausnahme zufrieden" - den Blick für die Wahrheit nicht ganz außer acht lassen. "Der Knoten wurde gelockert, aber ob er geplatzt ist, weiß ich noch nicht", sagte er.

Der Blick zurück und der Blick nach vorne verbieten ja auch jedwede Euphorie. Nächste Woche müssen die Frankfurter bei Borussia Dortmund antreten und das ist nun zweifelsfrei eine der schwersten Aufgaben, die die Liga stellt. Nicht vergessen werden darf auch, dass die Eintracht eben wieder nicht gewonnen hat, nun auch schon zum fünften Mal in Folge im eigenen Stadion ausnahmslos gegen Mannschaften, die der Tabelle hinter ihr standen, sieglos geblieben ist. Das bleibt eine schlimme Bilanz, auch wenn sie in der Tat die Leistungen der letzten Begegnungen und auch gegen Bremen nicht wirklich widerspiegelt.

Die starke Eintracht hatte zur Pause 0:2 zurückgelegen. Das war paradox, Fußball verkehrt. Zum ersten Mal in den letzten Wochen und Monaten hätte die Stimmung kippen können. Einige der 51.000 Zuschauer in der Arena pfiffen zur Halbzeit auf ihre Mannschaft. Doch es war sicher mehr Enttäuschung über einen durch das Resultat auf den Kopf gestellten Spielverlauf als Verärgerung über die Leistung. Und doch: Das Anschlusstor von Mijat Gacinovic nach Kopfball des starken David Abraham kam genau zur rechten Zeit. Plötzlich war auf den Rängen der Glaube an die Mannschaft wieder da und plötzlich war auf dem Platz der Glaube an sich selbst zurückgekehrt. "Wir haben die schlechteste Torchance der letzten Wochen genutzt", scherzte der Trainer. Gacinovic war der Ball glücklich ans Knie und von dort ins Tor gesprungen.

Ein paar Minuten zuvor hatte nicht nur im weiten Rund der Arena Tristesse geherrscht, auch in der Kabine sei die Stimmung "gedrückt" gewesen, wie Kovav später berichtete. Die beiden Gegentreffer aus dem Nichts von Zlatko Junuzovic und Finn Bartels hatten die Spieler geschockt. Doch der Trainer fand offenbar die richtigen Worte. Ruhig und sachlich habe er die erste Halbzeit analysiert, berichtete er, "ich konnte ja keinem wirklich einen Vorwurf machen."

Eine kleine Umstellung zeigte dann große Wirkung, natürlich verstärkt durch den schnellen Anschlusstreffer. Für Abwehrspieler Marco Russ kam Angreifer Danny Blum. Das half, noch mehr Druck aufzubauen. Das war aber auch Risiko, wie sich in den Schlussminuten zeigte, als die Eintracht den so mühsam erkämpften einen Punkt wieder zu verlieren drohte. Es war Torwart Lukas Hradecky und Abwehrchef Abraham zu verdanken, dass die Bremer nicht unverdienterweise noch alle Punkte mitgenommen hätten.