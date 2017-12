Bobic ärgert sich über angeblichen „Bayern-Bonus“

Wolf nach „Rot“ aus der Kabine zurückgeholt

+ © dpa Aus "Rot" mach "Gelb": Wolf (links) durfte wieder zurück in die Partie. © dpa

Frankfurt - Es war die fünfte Minute im Spiel der Eintracht gegen die Bayern. Der Münchner Torwart Tom Starke hatte Arturo Vidal mit einem riskanten Anspiel am eigenen Strafraum in Schwierigkeiten gebracht. Aymen Barkok stibitzte ihm den Ball, der Chilene konnte sich an der Strafraumgrenze nur mit einem Foul helfen. So weit, so unstrittig. Von Peppi Schmitt