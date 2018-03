Eintracht auch in Dortmund ohne Mascarell

Frankfurt - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss deutlich länger als bislang befürchtet auf seinen Mittelfeldstrategen Omar Mascarell verzichten.

Der Spanier könne weder am Sonntag im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (wir berichten im Liveticker) noch eine Woche später im Derby gegen Mainz 05 mitspielen, sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Mascarell bekam bereits vor drei Wochen einen Schlag auf den Fuß und fehlt seitdem aufgrund starker Schmerzen.

Wie schwer genau seine Verletzung ist, wissen die Frankfurter aber immer noch nicht. "Es ist nicht besser geworden. Es ist sogar leicht schlechter geworden. Die Schwellung ist noch da, die Flüssigkeit ist noch da, er hat Schmerzen", erklärte Kovac am Freitag. "Es ist nicht immer ganz leicht, wenn man nicht genau weiß, was er hat. Wir werden deshalb kein Risiko eingehen. Wir werden erst einmal in die Länderspielpause gehen - und dann sehen, wie es sich entwickelt." (dpa)