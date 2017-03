Hübner: "Alex hat nicht die Frische gehabt"

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hat den zuletzt zum Edelreservisten degradierten Torjäger Alexander Meier noch nicht abgeschrieben.

"Für ihn kommt die Pause genau richtig. Und dann wird er sich auch wieder anbieten und eine Alternative für unseren Trainer sein", sagte Hübner am Montagabend in der TV-Sendung "Heimspiel" des Hessischen Rundfunks. Meier stand letztmals am 18. Februar beim 0:2 gegen den FC Ingolstadt in der Startelf des Tabellensiebten der Fußball-Bundesliga.

Am vergangenen Samstag war der 34-Jährige beim torlosen Remis gegen den Hamburger SV erst in der 84. Minute eingewechselt worden. "Alex hat nicht die Frische gehabt, um sich im Training anzubieten", sagte Hübner dazu. Mit fünf Treffern ist Meier, der seit 2004 für die Eintracht spielt (Vertrag bis 2018) und von den Fans liebevoll "Fußballgott" genannt wird, bester Frankfurter Saisontorschütze. Insgesamt traf er in 376 Pflichtspielen für die Hessen 136 Mal. (dpa)