Bundesliga-Spielplan: So startet Eintracht Frankfurt in die neue Saison

Eintracht Frankfurt will auch in der Bundesliga-Saison 2020/21 jubeln.

Der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2020/21 ist von der DFL veröffentlicht worden. Eintracht Frankfurt startet mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger.

DFL veröffentlicht den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2020/21

veröffentlicht den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2020/21 Eintracht Frankfurt beginnt mit Heimspiel gegen Bielefeld

beginnt mit Heimspiel gegen Bielefeld Erstes SGE-Auswärtsspiel der Saison bei Hertha BSC

Frankfurt - Die DFL hat den Spielplan für die anstehende Bundesliga-Saison veröffentlicht. Aufgrund der Corona-Krise kommt es zu einer sehr engen Taktung der einzelnen Partien, da die Saison im Mai beendet sein muss. Grund dafür ist die Europameisterschaft, die von diesem Jahr auf 2021 verschoben wurde. Das Eröffnungsspiel bestreitet der deutsche Rekordmeister FC Bayern München am Freitag, den 18. September. Gegner wird der FC Schalke 04 sein. Die Münchener eröffnen zum achten Mal in Folge eine neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt hat einen machbaren Gegner am 1. Spieltag. In der Frankfurter Arena geht es gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld, für die es in der kommenden Bundesliga-Saison von Beginn an um den Klassenerhalt geht. Folgende Partien stehen am ersten Spieltag der Saison 2020/21 auf dem Plan:

Eintracht Frankfurt trifft zum Auftakt auf Bielefeld

FC Bayern München - FC Schalke 04 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach RB Leipzig - FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld Union Berlin - FC Augsburg 1. FC Köln - TSG Hoffenheim Werder Bremen - Hertha BSC VfB Stuttgart - SC Freiburg

Am zweiten Spieltag kommt es zum ersten Auswärtsspiel für Eintracht Frankfurt. Die Reise geht in die Hauptstadt, wo die SGE auf Hertha BSC trifft. Ein interessantes und gleichzeitig schwieriges Spiel für die Hessen, die auf eine deutlich verstärkte Berliner Mannschaft treffen wird, die große Ambitionen für die Saison 2020/21 hat. Der komplette zweite Spieltag der neuen Spielzeit:

Eintracht Frankfurt muss am zweiten Spieltag nach Berlin

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin Bayer Leverkusen - RB Leipzig TSG Hoffenheim - FC Bayern München SC Freiburg - VfL Wolfsburg Schalke 04 - Werder Bremen Hertha BSC - Eintracht Frankfurt FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart FC Augsburg - Borussia Dortmund Arminia Bielefeld - 1. FC Köln

Für Eintracht Frankfurt kommt es zum ersten Knaller-Spiel der neuen Bundesliga-Saison am 5. Spieltag, wenn die SGE beim FC Bayern München antreten muss. Gegen Borussia Dortmund geht es am 10. Spieltag in der heimischen Arena. Generell hat die SGE einen sehr ausgewogenen Spielplan, ohne ganz schwere Wochen, mit mehreren Top-Klubs nacheinander. Die Saison wird am 22. Mai beendet, Eintracht Frankfurt trifft zum Abschluss der Bundesliga-Spielzeit 2020/21 auf den SC Freiburg.

Eintracht Frankfurt: Ausgewogener Spielplan in der Bundesliga

1. Spieltag Arminia Bielefeld (H) 2. Spieltag Hertha BSC (A) 3. Spieltag TSG Hoffenheim (H) 4. Spieltag 1. FC Köln (A) 5. Spieltag FC Bayern München (A) 6. Spieltag Werder Bremen (H) 7. Spieltag VfB Stuttgart (A) 8. Spieltag RB Leipzig (H) 9. Spieltag Union Berlin (A) 10. Spieltag Borussia Dortmund (H) 11. Spieltag VFL Wolfsburg (A) 12. Spieltag Borussia Mönchengladbach (H) 13. Spieltag FC Augsburg (A) 14. Spieltag Bayer Leverkusen (H) 15. Spieltag FSV Mainz 05 (A) 16. Spieltag Schalke 04 (H) 17. Spieltag SC Freiburg (A)

Noch unbekannt sind die genauen Tage und die Anstoßzeiten der einzelnen Partien. Diese wird die DFL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Eine Besonderheit der kommenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga ist die Tatsache, dass der Supercup zwischen dem Meister und dem Vizemeister nicht vor der Saison ausgetragen wird, sondern nach dem zweiten Spieltag. Außerdem kommt es zu einer deutlich verkürzten Winterpause. Kurz vor Weihnachten geht die Liga in eine Pause, doch schon am ersten Wochenende im Januar wird der Spielbetrieb fortgesetzt. Es steht also eine anstrengende und intensive Spielzeit für Eintracht Frankfurt an, in der die Mannschaft von Trainer Adi Hütter wieder in den Kampf um die internationalen Plätze eingreifen will. (smr)

Unterdessen blieb das Wunder von Basel aus und Eintracht Frankfurt scheidet aus der Europa League aus. Ein Mittelfeldspieler verlässt die SGE und wechselt ein Jahr auf Leihbasis zum FC. St. Pauli.