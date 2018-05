„Charly“ Körbel, der viermalige Pokalsieger

Frankfurt/Berlin - Beim einzigen Sieg der Frankfurter Eintracht in einem DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München, damals beim 3:2 im Halbfinale 1974, war Karl-Heinz Körbel als Vorstopper im Einsatz.

„Zu meiner Zeit“, erzählt der Vizepräsident des Hessenliga-Meisters SC Hessen Dreieich vor dem großen Finale am Samstag im Berliner Olympiastadion, „haben wir zum Beispiel 18 Jahre in Folge kein Heimspiel gegen die Bayern verloren. Das wäre heute undenkbar. Aber die ältere Generation der Bayern um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hat noch immer großen Respekt vor uns. Das gilt auch für das aktuelle Finale. “ Zu seiner Zeit war die Eintracht gleich viermal Pokalsieger (1974, 1975, 1981, 1988).

Körbel ist am Samstag als offizieller Pokalbotschafter der Eintracht in Berlin, wird vor dem Anpfiff mit dem früheren Bayern-Star Paul Breitner mit dem Cup im Olympiastadion einlaufen. „Das wird der zweite Höhepunkt in dieser Woche - nach dem Aufstieg mit dem SC Hessen Dreieich in die Regionalliga Südwest“, sagt Körbel schmunzelnd.

Der 63-Jährige ist zuversichtlich, dass Außenseiter Eintracht den großen Bayern Paroli bieten kann. Er verweist auf die letzten Endspiele mit Frankfurter Beteiligung: „In nur einem Spiel kann einfach viel passieren. Wir waren 2006 beim 0:1 gegen die Bayern ebenfalls Außenseiter und hatten die große Chance durch unseren Stürmer Ioannis Amanatidis zum Ausgleich, den Torwart Oliver Kahn mit dieser unfassbaren Parade verhindert hat. Und 2017 haben wir den Favoriten Borussia Dortmund auch mächtig ins Wackeln gebracht.“

Körbels Fazit: „Im vergangenen Jahr waren wir nah dran. Jetzt, 30 Jahre nach dem letzten Triumph in Berlin, ist es wieder an der Zeit, den Pokal nach Frankfurt zu holen und Geschichte zu schreiben.“ 1988 hatte die Eintracht im Finale den VfL Bochum mit 1:0 bezwungen. Mit Körbel in der Abwehr und als Kapitän.

Dass das aber verdammt schwer wird am Samstag, ist Körbel durchaus bewusst - vor allem nach der 1:4-Niederlage der Münchner am letzten Spieltag der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. „Die Bayern wollen Trainer Jupp Heynckes jetzt noch ein schönes Abschiedsgeschenk machen.“ Ganz anders hätte das wohl ausgesehen, wenn die Bayern eine Woche später noch einen Termin gehabt hätten. „Wenn sie im Finale der Champions League gelandet wären, hätten sie am Samstag sicher den einen oder anderen Star geschont. Jetzt kommt ihre stärkste Mannschaft. Wenn wir versuchen mitzuspielen, werden wir keine Chance haben. Wir müssen die Konter setzen“, sagt Körbel und ergänzt: „Denn auch unsere Jungs wollen Trainer Niko Kovac, dem sie viel zu verdanken haben, einen schönen Abschied zu den Bayern bereiten.“ Soll heißen: Es könnte spannend werden.