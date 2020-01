Da Costa, Hasebe oder Kamada - Wer springt in Startelf?

Der Februar ist der Mega-Monat für Eintracht Frankfurt. Da Costa, Hasebe und Kamada auf dem Sprung in die Startelf.

Eintracht Frankfurt vor schweren Wochen

vor schweren Wochen Gegner am Samstag: Fortuna Düsseldorf

Trainer Adi Hütter wird wohl rotieren lassen

Frankfurt. Sieben Spiele in 27 Tagen - für Eintracht Frankfurt beginnt am Samstag bei Fortuna Düsseldorf der härteste Monat in der ganzen Saison. Für Trainer Adi Hütter ist die Ballung der Termine eine große Denksportaufgabe. Rotation, also Spielerwechsel wird es sicher geben. Aber wie viele? Und wann? Wird Hütter schon in Düsseldorf dem einen oder anderen aus der sich neu herauskristallisierten Stammelf eine Verschnaufpause gönnen, um ihn dann am nächsten Dienstag im Pokalspiel gegen Leipzig frisch aufs Feld schicken zu können? Oder wird der Eintracht-Coach den Siegern der ersten beiden Spiele im neuen Jahr weiter vertrauen und versuchen, den Flow weiter zu nutzen?

Eintracht Frankfurt mit einer Woche Vorbereitungszeit

Immerhin hatten alle ja nochmal eine ganze Woche Zeit zur Vorbereitung. Das wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Verraten wird Hütter seine Pläne bis eine Stunde vor dem Anpfiff bei der Fortuna nicht. Deren neuer Trainer Uwe Rösler wird also ähnlich im Dunkeln tappen wie Hütter bei der Aufstellung der Düsseldorfer.

Dass die Eintracht aus nicht nachvollziehbaren Gründen nach dem Spiel am nächsten Dienstag gegen den FC Augsburg schon wieder am Freitagabend ran muss, macht die Aufgaben für die Spieler und das Puzzle für den Trainer nicht einfacher. Was sich die DFL bei dieser Ansetzung gedacht hat, drei Spiele in sieben Tagen, bleibt ihr Geheimnis. Eintracht Frankfurt aber jammert nicht und versucht das Beste draus zu machen. „Wir haben ja Übung mit vielen Spielen“, sagt Sportvorstand Fredi Bobic und hofft, dass die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr mit Europapokal und DFB-Pokal und Liga der Eintracht nun weiterhelfen werden.

Eintracht Frankfurt: Drei Frische könnten kommen

Wie aber wird Adi Hütter aufstellen? Die Wahrscheinlichkeit, dass mit Danny da Costa, Makoto Hasebe und Daichi Kamada drei neue Spieler, die ja noch in der Vorrunde meist erste Wahl waren, in Düsseldorf starten werden, ist durchaus groß. Da Costa könnte „ein-zu-eins“ für Timmy Chandler ins Team kommen. Auch die beiden Japaner sind frisch und ausgeruht. Sie in das neue Spielsystem mit einer Vierer-Abwehrkette einzupassen, ist keine einfache Aufgabe für den Trainer. Und dieses System wird der Frankfurter Coach ja nicht ohne Not ändern.

Mindestens 5.230 Eintracht-Fans reisen am Samstag mit dem Team nach Düsseldorf Gemeinsam mit @IntercityHotel wünschen wir schon jetzt eine gute Anreise und ein freudiges Anfeuern ✊#SGE #F95SGE pic.twitter.com/rmnoAxipyJ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 29, 2020

Hasebe, eigentlich „Libero“, könnte bei Eintracht Frankfurt im defensiven Mittelfeld spielen, und Kamada wäre eine Alternative als „hängende Spitze“. Sebastian Rode und Mijat Gacinovic könnten dann Kräfte sammeln für die nächsten Aufgaben. Aber: Beide gehörten zuletzt zu den Besten. Und welcher Trainer nimmt schon Spieler raus, die in Form sind?

Eintracht Frankfurt: Stürmer Bas Dost wieder fit

Freie Auswahl gibt es auch im Angriff von Eintracht Frankfurt. Bas Dost hat eine Magenverstimmung überwunden und steht schon seit Mittwoch wieder im Training. Er könnte also spielen. Vor allem Goncalo Paciencia aber drängt zurück ins Team. Und auch André Silva wird mit seiner aktuellen Statistenrolle, er hat in den ersten beiden Begegnungen des Jahres noch keine Sekunden gespielt, gar nicht zufrieden sein. Schließlich kämpft er um einen Platz in der portugiesischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft. Und so könnte neben dem rein sportlich/konditionellen Aspekt auch das innerbetriebliche Klima eine Rolle spielen bei der Aufstellung. Zu lange außen vor wird Hütter nämlich keinen aus der Gruppe der ersten 17, 18 Spieler lassen. Spätestens im Laufe des Februar, in dem ja auch noch die Europacup-Begegnungen gegen Salzburg und die Spiele in Dortmund und gegen Union Berlin warten, wird er sie alle brauchen.

VON PEPPI SCHMITT

Eintracht Frankfurt in Düsseldorf: Lesen Sie alles zum Spiel in unserem Liveticker!