Kamada seit Wochen schwach: Ist er mit dem Kopf schon beim BVB?

Von: Jan Oeftger

Kamada wird heftig von Borussia Dortmund umworben. Bei Eintracht Frankfurt steht er sinnbildlich für die schwächeren Leistungen zuletzt. Gibt es einen Zusammenhang?

Frankfurt – Dass Borussia Dortmund an Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt interessiert ist, heißt es schon länger. Dass der Vertrag des Japaners bei der SGE ausläuft, ist auch klar. Nun hat BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl das Interesse seines Vereins an einer ablösefreien Kamada-Verpflichtung im Aktuellen Sportstudio im ZDF nicht dementiert. Parallel werden die Leistungen des offensiven Mittelfeldspielers bei der Eintracht immer schlechter.

In der FR-Einzelkritik zur Leipzig-Niederlage fiel Kamada in die Kategorie „Schwächelnd“. „Wo ist er nur mit seinen Gedanken, schon in Dortmund?“ „Schlampig, schluffig, schwach“, war das Urteil zu seiner derzeitigen Spielweise.

Eintracht Frankfurts Kamada in direktem Kontakt mit Borussia Dortmund?

Ob Kamada mit seinen Gedanken tatsächlich schon bei Borussia Dortmund ist, lässt sich nicht beantworten. Die Gerüchte, dass es sich bei den Schwarz-Gelben um seinen zukünftigen Arbeitgeber handelt, erhärten sich jedoch. Zuletzt wurde berichtet, Kehl habe sich mit Kamadas Beratern getroffen, um schon über konkrete Zahlen für eine Zusammenarbeit in Dortmund zu sprechen.

Kehl erklärte im ZDF, dass Kamada „sicher ein interessanter Spieler“ sei. Mehr könne er nicht dazu sagen, so der BVB-Sportdirektor: „Es sind nur Gerüchte“, so Kehl zwar. Ein klares Dementi klingt, wie eingangs erwähnt, jedoch anders.

Eintracht Frankfurts Kamada könnte den Empfehlungen von Kagawa folgen

Kehl brachte von sich aus den Vergleich zu Shinji Kagawa, der seine erfolgreichste Zeit bei der Borussia hatte. Kagawa würde Kamada sicherlich nur Positives über den BVB erzählen. „Wenn es etwas zu berichten gibt, dann würden wir das tun“, sagte Kehl abschließend.

Doch so oder so steht Kamada bis Sommer bei der Eintracht unter Vertrag. Möchte er einen Bankplatz verhindern, sollte er sich schnellstmöglich steigern. In den vergangenen vier Spielen blieb der offensive Mittelfeldspieler ohne Torbeteiligung. In der Rückrunde kommt er überhaupt erst auf eine Torvorlage und ein Tor im Pokal. (jo)