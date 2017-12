Abraham verlängert bis 2021

Frankfurt - Eintracht Frankfurts Chef in der Abwehr, David Abraham, hat seinen im Juni 2019 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert.

Der stellvertretende Kapitän, der im Sommer 2015 von der TSG Hoffenheim an den Main gewechselt war, hat in der laufenden Saison alle 14 Bundesliga-Spiele absolviert.

„Mit David haben wir eine absolute Säule in unserer Abwehr sowie einen vorbildlichen Führungsspieler in unseren Reihen. Er ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Defensive mit den vielen neuen Jungs in dieser Saison so schnell zusammengewachsen ist“, so Vorstand Sport Fredi Bobic. „Aber nicht nur deshalb freuen wir uns sehr über die vorzeitige Verlängerung – David ist auch menschlich ein Hauptgewinn für jede Mannschaft. Ihn zwei weitere Jahre bei uns zu wissen, bedeutet absolute Stabilität.“

Eintracht verliert Heimspiel knapp gegen München Zur Fotostrecke

Abraham selber gab sich wie immer bescheiden: „Ich fühle mich richtig wohl bei der Eintracht sowie auch in der Stadt Frankfurt. Der Verein strebt immer weiter nach oben – hier ist vieles im Umbruch – das motiviert uns alle sehr. Ich freue mich daher total, auch weiterhin Teil dieses Teams sein zu können.“ (dr)