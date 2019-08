Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Bas Dost - Stürmer erhält Vierjahresvertrag

Die Stürmersuche bei Eintracht Frankfurt hat ein Ende: Der Verein ist kurz vor der Verpflichtung von Bas Dost. Alle Infos.

Update, 18.08.2019, 16:05 Uhr: Laut unseren Informationen wird Bas Dost am Montag (19.08.) zum Medizincheck in Frankfurt erwartet. Der Stürmer, der bereits beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga unter Vertrag stand, soll dann einen Vierjahresvertrag bei Eintracht Frankfurt unterschreiben und rund neun Millionen Euro an Ablöse kosten.

Bas Dost: Bobic hofft auf einen schnellen Vollzug

Sportvorstand Fredi Bobic hofft auf einen schnellen Vollzug der Verpflichtung. Zu Wochenbeginn soll der Transfer des Niederländers möglichst perfekt sein, sagte Bobic vor dem Saisonauftakt der Hessen in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim bei Sky. Der kroatische Vizeweltmeister Ante Rebic soll übrigens beim Europa-League-Halbfinalisten der Vorsaison bleiben. "Es ist nicht in der Planung, dass wir ihn verkaufen", sagte Bobic. Eine Rückholaktion des in diesem Sommer für rund 60 Millionen Euro an Real Madrid verkauften Angreifers Luka Jovic per Leihgeschäft bezeichnete Bobic als Gerücht, "an dem aber auch gar nichts dran ist". Solche Spekulationen wolle er nicht kommentieren.

Erstmeldung vom 17.08.2019: Frankfurt - Hat die Stürmersuche bei der SGE ein Ende? Die Frankfurter beschäftigen sich laut eigener Aussage intensiv mit einer Verpflichtung von Bas Dost. Der Stürmer steht derzeit bei Sporting Lissabon unter Vertrag.

Allerdings sind noch Transferdetails zu klären, sodass eine endgültige Verpflichtung an diesem Wochenende noch nicht abgeschlossen werden kann. Dost wird aber schon nicht mehr dem Sporting-Kader für die Partie am morgigen Sonntag gegen Braga angehören.

Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Stürmer: Bas Dost bestach in Portugal mit überragender Trefferquote

In der Bundesliga war der Niederländer zwischen 2012 und 2016 für den VfL Wolfsburg aktiv. Für die Niedersachsen schoss der 30 Jahre alte Angreifer in 85 Bundesligapartien 36 Tore. Am 14. Februar 2015 gelang Dost das Kunststück, beim 5:4-Auswärtserfolg des VfL in Leverkusen vier Treffer zu erzielen.

Vor allem in Portugal bestach Dost in den vergangenen Jahren mit einer überragenden Trefferquote von 76 Toren in 84 Ligaspielen. In der Saison 2016/17 wurde Dost mit 34 Treffern Torschützenkönig in der portugiesischen Primeira Liga. Künftig wird der 30-Jährige dann wohl wieder in der Bundesliga auf Torejagd gehen. Für die Frankfurter wäre der erfahrene Spieler neben Rebic, dem Youngster Joveljic und Goncalo Paciencia eine echte Bereicherung.

