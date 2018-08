Die Eintracht und der „Absturz von Wolke 7“

Frankfurt - Es ist kaum zu glauben, was gerade mit der Frankfurter Eintracht passiert. Drei Monate nach dem Pokalsieg ist die totale Euphorie in blankes Entsetzen umgeschlagen. Von Peppi Schmitt

Die Vorfreude auf die neue Saison ist großer Angst gewichen. Die Leistungen der Mannschaft waren in der Vorbereitung und in den ersten beiden Pflichtspielen ernüchternd, die Ergebnisse (0:5 gegen Bayern, 1:2 gegen Ulm) blamabel. Die Schlagzeilen in den Medien sind alarmierend. Die FAZ prophezeit „schwere Zeiten“. Die Frankfurter Rundschau sieht die Eintracht in einer „Schieflage“. Unsere Zeitung hat die erste „Krise“ ausgemacht. Und der Kicker beschreibt den „Absturz von Wolke 7“.

Was ist da passiert? Zur Erinnerung: Nach dem historischen Pokalsieg, dem ersten Titel nach dreißig Jahren, hatten weiche und harte Faktoren für eine rosarote Zukunft gesprochen. Den Frankfurtern würden mit der Perspektive Europa-League bessere Spieler angeboten als in den Jahren zuvor. Die personellen Planungen schienen früh weit fortgeschritten, alles auf einem guten Weg. Die Einnahmen sprudelten aus vielen Quellen, der Pokalsieg und die Europa-League-Teilnahme brachten Euro-Millionen in zweistelliger Höhe in die Kassen. Das Eigenkapital konnte auf knapp 30 Millionen Euro angehoben werden, der Umsatz wird bis zu 150 Millionen Euro betragen, die Arena ist quasi ausgebucht, Werbeflächen und Karten sind alle weg. Wirtschaftlich sind die Frankfurter so gut aufgestellt wie noch nie in ihrer langen Geschichte.

Also was ist da los? Was hat sich verändert in den letzten Wochen? Wichtige Spieler sind gegangen, der Erfolgstrainer auch. Das aber hatten die sportlichen Bosse vorher gewusst, Ausnahme Kevin-Prince Boateng, der womöglich vorhergesehen hat, dass weder er persönlich noch die Eintracht als Team an die sportlichen Erfolge hätten anknüpfen können und den bequemeren Weg nach Italien gewählt hat. Die Eintracht hat dann auch kräftig eingekauft, bislang acht Neue geholt. Die kamen von großen Vereinen: Lucas Torró von Real Madrid, Chico Geraldes von Sporting Lissabon, Goncalo Paciencia vom FC Porto, Allan Souza vom FC Liverpool. Doch bei genauem Hinsehen wird klar: Sie haben bei diesen Klubs selten oder gar nicht gespielt. Sie waren ausgeliehen in die zweite spanische Liga, in die portugiesische Provinz oder nach Zypern.

Auch der bislang teuerste Einkauf des Sommers, der 18 Jahre alte Evan Ndicka, hat nur vierzehn Spiele für den französischen Zweitligisten AJ Auxerre bestritten. Der Abwehrspieler gilt als Wechsel für die Zukunft. Die Eintracht hat „mit viel Fantasie“ eingekauft, wie es Sportvorstand Fredi Bobic mal bezeichnet hat, ganz so wie in den letzten Jahren auch. Ganz offensichtlich wurde in die Breite des Kaders investiert und nicht in die Spitze.

Der größte Unterschied zur jüngeren Vergangenheit: Die Frankfurter haben viel Geld in die Hand genommen, zählt man die fällige Ablöse für Carlos Salcedo hinzu, schon rund 20 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de). Und doch ist die Mannschaft unvollständig, der Kader nicht ausbalanciert. Das ist nicht zu übersehen und das hat auch der neue Trainer so formuliert.

Spieler wie Jesus Vallejo und Omar Mascarell vor zwei Jahren oder Boateng und Rebic letztes Jahr, die auf Anhieb in Training und Spiel überzeugen konnten, sind jetzt (noch) nicht in Sicht. Dass der neue Trainer Adi Hütter schon vor dem ersten Bundesligaspiel bei den Buchmachern als erster Kandidat für eine Entlassung gilt, muss nichts bedeuten, ist aber bezeichnend für die Stimmung rund um die Eintracht.

Dabei ist Hütter ein ausgewiesener Fachmann, hat Meisterschaften gefeiert in Österreich und der Schweiz. Es ist schlicht ungerecht, ihn für die aktuelle Misere verantwortlich zu machen. Denn natürlich braucht ein neuer Trainer mit neuen Vorstellungen erst einmal Zeit. Er braucht aber vor allem gute Spieler. Und das scheint in diesen Tagen das Kernproblem, auch wenn sich an dieser Frage die Geister scheiden. Sind die Neuzugänge nicht so gut wie erhofft oder sind sie noch nicht so gut. Die Zeit wird es zeigen.

Dass die Eintracht sich mit der „Trainingsgruppe 2“, die sie selbst nicht so nennt, es faktisch aber ist, keinen Gefallen getan hat in der Außendarstellung, ist auch klar. Zumal sie zwar Spieler aussortiert hat, im Kader aber einige stehen, die sicher nicht besser sind. Auch dies passt ins im Augenblick orientierungslose Bild. Während die Vergleiche mit dem 1.FC Köln, der in der letzten Saison vom Europa-League-Teilnehmer bis in die Zweite Liga gestürzt ist, doch sehr hinken.

Der Vorteil der Eintracht: Alle wissen schon vor der Saison, was die Stunde geschlagen hat. Wenn denn die Bosse die Lage intern anders einschätzen, als sie öffentlich zugeben. Und davon ist auszugehen.