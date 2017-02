Zu wenige Verteidiger bei der Eintracht

Frankfurt - „Timmy Chandler ist auf dem Zahnfleisch gegangen.“ Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hat dies nach dem Spiel in Leverkusen festgestellt. Von Peppi Schmitt

Chandler gehört zu den „Dauerspielern“. Kovac konnte ihn auch diesmal trotz in der Tat unübersehbarer Müdigkeit nicht auswechseln. Ganz einfach, weil ihm kein Spieler mehr zur Verfügung stand und steht, der die Rolle auf der rechten Abwehrseite einnehmen kann. Ein Blick auf den Mannschaftsbogen vor dem Spiel in Leverkusen hatte die Disbalance im Frankfurter Kader deutlich gemacht: Mit Danny Blum, Haris Seferocic, Ante Rebic, Marius Wolf und Shani Tarashaj hatten neben Torwart Heinz Lindner und Linksverteidiger Taleb Tawatha fünf offensive Spieler auf ihre Chance gewartet. Kein rechter Verteidiger, kein Innenverteidiger, kein defensiver Mittelfeldspieler waren in Reserve. Das ist die Crux in diesen Tagen und Wochen bei der Eintracht.

In den Wochen der winterlichen Transferperiode haben sich Hoffnungen nicht erfüllt oder zerschlagen. Guillermo Varela galt und gilt als echte Alternative für rechts hinten, doch der Uruguayer kommt nach einer komplizierten Knöcheloperation nur mühsam wieder in die Spur. Bei keinem der vier Spiele im neuen Jahr hat er zur Verfügung gestanden. Innenverteidiger Andersson Ordonez wurde für eine Million Euro aus Ecuador geholt, hat sich jedoch gleich im Trainingslager verletzt. Jetzt sprechen sie bei der Eintracht nur noch davon, dass er als Perspektivspieler erst zur neuen Saison so richtig den Anschluss finden wird.

Mit Szabolcs Huszti hat die Eintracht kurzfristig ein Stammspieler aus dem defensiven Mittelfeld verlassen, ohne ersetzt zu werden. Und mit Marco Fabián hat sich vor ein paar Wochen der torgefährlichste Mittefeldspieler mit einer offenbar langwierigen Rückenverletzung verabschiedet. Dass die Eintracht kurz vor Ende der Transferperiode unter diesen Umständen mit Marius Wolf noch einen weiteren Stürmer geholt hat, erschließt sich nicht jedem. In Leverkusen jedenfalls hätte der Trainer wohl ziemlich sicher im Defensivbereich Wechsel vorgenommen, in der Abwehr und vor der Abwehr. Hätte er nur die Möglichkeit dazu gehabt. „Huszti ist nicht mehr da“, sagt er lapidar, „wir werden schon einen finden, der diese Rolle ausfüllen kann.“