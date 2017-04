Eintracht Frankfurt in Europa

Frankfurt - Die Eintracht will nach Europa. Ihre Spieler sind schon in Europa. An jedem freien Wochenende nutzen die Profis den nahen Flughafen, um sich schöne Tage zu machen in ihren Heimatländern oder in den Metropolen des Kontinents.

Diesmal hatten sie nach dem Remis gegen Bremen mehr als zwei Tage frei, dementsprechend rege war die Reisetätigkeit. Marco Fabián hat die Zeit gemeinsam mit seiner Freundin in London verbracht. Dort hätte er auch den Kollegen Michael Hector treffen können, der seine Eltern besucht und im Garten mal aufgeräumt hat. Mijat Gacinovic hat sich ganz verliebt mit Freundin im serbischen Novi Sad gezeigt, Aymen Barko ist nach Paris geflogen. David Abraham hat seiner Familie die dänische Hauptstadt Kopenhagen gezeigt. Heinz Lindner hat den Geburtstag seiner Lebensgefährtin in Lissabon gefeiert. Jesus Vallejo und Omar Mascarell sind natürlich in ihre Heimat Spanien geflogen.

Und Trainer Niko Kovac hat die Familie in Salzburg besucht. Ob Lukas Hradecky die freien Tage in seiner finnischen Heimat verbracht oder die Oma im slowakischen Bratislava besucht hat, ist noch nicht überliefert. Hradecky ist in den sozialen Netzwerken nicht so engagiert wie manch anderer Kollege. Einer zumindest ist auch in Frankfurt geblieben. Bastian Oczipka freut sich zu Hause gemeinsam mit seiner Frau Nadine auf die Geburt ihres ersten Kindes. Im September soll es so weit sein. Ach ja, trainieren müssen die Eintracht-Profis auch wieder. Am Dienstag steht eine öffentliche Einheit um 16 Uhr auf dem Programm.

