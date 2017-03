Eintracht: Europaträume und Abstiegsängste

Frankfurt - Die einen träumen von Europa. Die anderen blicken immer noch ängstlich nach hinten. Die Frankfurter Eintracht liegt neun Spieltage vor Schluss der Saison auf einem ausgezeichneten siebten Platz. Von Peppi Schmitt

Aber ist das auch beruhigend? Der Rückstand auf den ersten direkten Platz, der zur Teilnahme an der Europa-League berechtigt, beträgt lediglich ein Punkt. Der Vorsprung auf den Tabellenachten SC Freiburg auch nur noch einen. Der Abstand auf den Relegationsplatz ist nach dem 0:0 gegen den Hamburger SV bei neun Punkten geblieben, vier weitere Abstiegskandidaten sind allerdings nur noch sieben Punkte zurück. "Die von unten schieben ganz schön", fasst Trainer Niko Kovac die aktuelle Situation zusammen. Wohin also geht die Reise der Eintracht? Geht es nach vorn oder doch weiter nach hinten. Eine Analyse.

Der Trend ist in diesen Tagen und Wochen nicht mehr der Freund der Eintracht. Die Leistungskurve ist dramatisch gesunken seit Jahresbeginn, zuletzt allerdings ist es mit der Leistung in ganz kleinen Schritten auch wieder aufwärts gegangen. "Jede Serie geht einmal zu Ende", bemüht Trainer Kovac eine Binsenweisheit. Der erste Punktgewinn nach zuvor fünf Niederlagen gibt ihm recht. Sportvorstand Fredi Bobic spricht aus Erfahrung, wenn er feststellt, "dass jede Mannschaft außer den Bayern in Laufe der Saison eine kleine Krise hat." Gefährlich sei dies nur, wenn die Krise am Ende kommt, "denn dann kann man nicht mehr reagieren", sagt Bobic. Der VfB Stuttgart hat das in der letzten Saison leidvoll erfahren müssen.

So gesehen ist es vergleichsweise gut, dass die Frankfurter ihre Krise zu Beginn der Rückrunde haben. Doch nun biegt die Liga bald in die Zielgerade ein und es wird Zeit, wieder den richtigen Kurs einzuschlagen. Das Trainerteam geht davon aus, dass die Länderspielpause genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Der eine oder andere Spieler wie Marco Fabián, Marco Russ oder auch Alex Meier soll sich nach mehr oder weniger langen Ausfällen noch besser erholen und wieder den Anschluss finden. Andere wie Jesus Vallejo, Guillermo Varela und Shani Tarashaj sollen nach Krankheiten und/oder Verletzungen endlich zurückkehren. Wieder spielen darf nach abgelaufener Sperre Haris Seferovic. Der Wermutstropfen: Vermutlich wird Makoto Hasebe länger ausfallen, vielleicht sogar bis zum Ende der Saison. "Bis Donnerstag, Freitag wissen wir mehr", sagt Manager Bruno Hübner. Hasebe ist zur japanischen Nationalmannschaft nach Dubai geflogen, wird dort noch einmal intensiv untersucht und wahrscheinlich dann in Japan operiert.

Für einen besseren zweiten Rückrunden-Teil spricht neben einer Entspannung der Personalsituation, dass die Eintracht noch fünf Spiele in der eigenen Arena austragen kann, darunter gegen die bedrohten Teams aus Wolfsburg, Augsburg und Bremen. Allerdings ist die Heimstärke zuletzt abhanden gekommen, gegen Freiburg, Ingolstadt und den HSV gab es nur einen Punkt. Doch der Trainer ist optimistisch. "Wenn die Mannschaft wieder komplett ist, wird sie auch wieder besser und erfolgreicher spielen", sagt Kovac.

Die Frankfurter werden aber ganz sicher auch in den Rückspiegel schauen müssen. "Wir hatten mal 16 Punkte Vorsprung vor dem HSV, jetzt sind es noch neun", hat der Trainer ganz sachlich festgestellt. Kovac wird nicht müde, immer wieder das schon vor der Saison ausgegeben Ziel, die ominösen vierzig Punkte, in den Mittelpunkt zu stellen. "Erst wenn wir sicher sind, können wir uns neue Ziele setzen", sagt er. Der Abstand nach hinten ist bei der aktuellen Form nicht wirklich beruhigend. Aber auch noch nicht besorgniserregend. Denn es liegen ja acht Vereine zwischen der Eintracht und dem Relegationsplatz, rein rechnerisch ist es da nicht besonders wahrscheinlich, dass alle genauso spielen, um den Frankfurtern noch nahe zu kommen, selbst wenn diese tatsächlich nicht mehr wirklich in die Gänge kommen. Und wäre da nicht die "Rückrunde der Schande" vor sechs Jahren gewesen, als die Frankfurter nur acht Zähler nach der Winterpause geholt haben und nach guter Vorrunde den Gang in die Zweite Liga antreten mussten, würde sich auch keiner wirklich so trübe Gedanken machen. Immerhin hat die Eintracht diesmal ja trotz der Formschwäche sieben Punkte in der Rückrunde geholt.

Fazit: Die Eintracht wird sich im sicheren Mittelfeld halten können, am Ende auf Platz elf oder zwölf einkommen. Europa ist zwar möglich, aber nicht wirklich realistisch.