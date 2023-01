Ex-Eintracht-Held spricht Klartext zu Bundesliga-Rückkehr

Von: Sascha Mehr

Mijat Gacinovic (l.) kehrt zunächst nicht in die Bundesliga zurück. © osnapix via www.imago-images.de

Der VfB Stuttgart hat Interesse an einem Ex-Spieler von Eintracht Frankfurt, der spricht jetzt Klartext zur Rückkehr nach Deutschland.

Frankfurt – Mijat Gacinovic verließ Eintracht Frankfurt nach fünf Jahren im Sommer 2020 und schloss sich der TSG Hoffenheim an. Dort wollte er eine größere Rolle einnehmen als das bei der SGE der Fall war, doch im Kraichgau wurde der Mittelfeldspieler nicht glücklich.

Eintracht Frankfurt: Ex-Spieler Gacinovic bleibt in Athen

„Ich wollte damals weg, weil ich auf einer anderen Position spielen wollte. Deswegen habe ich mich damals für Hoffenheim entschieden. Damals wollte man dort in einer anderen Formation spielen. Ich wollte wieder zurück auf den linken Flügel. Aber dann startete 2020 die Bundesliga und wir haben doch in einer Dreierkette gespielt, was für meine Spielweise nicht zuträglich war. Deswegen kann ich auch sagen, dass es nicht der richtige Schritt für mich war, nach Hoffenheim zu gehen“, sagte Gacinovic in einem Interview mit dem Online-Portal SGE4EVER.de.

Am Ende schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader und floh nach 1,5 Jahren bei der TSG nach Griechenland. Per Leihe ging es zu Panathinaikos Athen, ein halbes Jahr später verpflichtete ihn Konkurrent AEK Athen fest. Dort trumpfte der mittlerweile 27-Jährige wieder auf und fand zu alter Stärke zurück. Das blieb natürlich auch anderen Vereinen nicht verborgen und so versuchte der VfB Stuttgart offenbar, Gacinovic im Winter zu verpflichten. Laut des serbischen Portals Mozzart Sport hatten die Schwaben bereits ein Angebot abgegeben für eine Leihe mit Kaufoption, AEK Athen dies aber offenbar abgelehnt.

Eintracht Frankfurt: Ex-Spieler Gacinovic bei Fans unvergessen

Gacinovic selbst will bei AEK Athen bleiben, denn er hat mit dem Verein noch große Ziele. „Ich bleibe in Athen. Wir müssen unbedingt den Pokal gewinnen“, antwortete der 27-Jährige bei SGE4EVER.de auf die Frage, ob eine Bundesliga-Rückkehr im Winter für ihn infrage kommen würde.

Gacinovic, der insgesamt fünf Jahre für Eintracht Frankfurt spielte, wird bei den Fans wahrscheinlich für immer unvergessen bleiben. Grund dafür ist natürlich sein Treffer zum 3:1 im Finale des DFB-Pokals 2018 gegen den FC Bayern München. Sein Tor in der Nachtspielzeit war die Entscheidung und sicherte der SGE den Titel.

Unterdessen ist der erste Neuzugang für die Eintracht für die neue Saison so gut wie fix: Von Royal Antwerpen kommt Verteidiger William Pacho an den Main.