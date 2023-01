Skandal um Ex-Eintracht-Sportchef: „Dann kriegst du eine gescheuert“

Von: Sascha Mehr

Fredi Bobic, Ex-Sportchef von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. © IMAGO/Juergen Engler

Der ehemalige Sportchef von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC, Fredi Bobic, drohte einem Reporter wegen einer Frage nach Trainer Sandro Schwarz.

Berlin - Die Tage von Fredi Bobic als Sportchef bei Hertha BSC sind gezählt. Nach der 0:2-Derbypleite gegen Union Berlin muss er bei der „Alten Dame“ gehen. „Wir haben in den Gremien aufgrund der Gesamtgemengelage die Verantwortung für einen strategischen Kurswechsel gesehen und uns das wohl überlegt. Es war keine Kurzschlussreaktion“, wird Kay Bernstein, Präsident von Hertha BSC, auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Eintracht Frankfurt: Ex-Sportchef Bobic leistet sich Skandal

„Fredi Bobic kam vor anderthalb Jahren unter anderen Voraussetzungen zu unserem Verein. Den Transformationsprozess, den er in der Professionalisierung mit seinem Team angestoßen hat, wollen wir fortsetzen. Demnach ist es keine Entscheidung gegen Fredi Bobic, sondern für einen Hertha-Weg, zu dem uns auch unser wirtschaftlicher Rahmen zwingt. Wir müssen aus der Not eine Tugend machen“, so der Hertha-Boss weiter.

Bobic konnte bei Hertha BSC nicht an den Erfolg anknüpfen, den er zuvor bei Eintracht Frankfurt hatte. Für den Hauptstadtklub verließ er die SGE und wollte den kriselnden Traditionsverein aus dem Tiefschlaf erwecken. Am Ende bleibt festzuhalten, dass der ehemalige Nationalspieler krachend gescheitert ist bei Hertha BSC.

Eintracht Frankfurt: Ex-Sportchef Bobic droht Reporter Schläge an

An seinem letzten Arbeitstag als Sportchef von Hertha BSC leistete sich Fredi Bobic zu allem Überfluss auch noch eine böse Entgleisung, wie in einem Video, das in der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ gezeigt wurde, zu hören ist. Nach der Derbypleite gegen Union Berlin wurde er von einem Reporter gefragt, ob er verstehen könne, dass es von außen eine Trainerdiskussion gebe. „Nein“ lautete die Antwort von Bobic. Das Gespräch war danach beendet, doch beim Weggehen drohte der ehemalige Sportchef von Hertha BSC dem Reporter: „Wenn du nochmal frägst, kriegst du eine gescheuert.“ (smr)

Ein erfolgreicher Manager im Profifußball wird an seinen Personalentscheidungen gemessen. In Berlin lag der Sportchef Bobic zu oft daneben - die Herzen fliegen ihm ohnehin nicht zu.