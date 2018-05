Fans feiern am Breitscheidplatz

In Anlehnung an ihren Fußball-Gott tauften die Frankfurter Fans den Alexanderplatz in Alex-Meier-Platz um.

Pokalfinale diesmal ohne Halbzeitshow

Unter dem Motto „Die Rückkehr“ steht das Pokalendspiel für die Frankfurter Eintracht. Das gilt auch für die Anhänger, die wie im vergangenen Jahr auf verschiedenen Wegen die Hauptstadt ansteuern. Auch ein Sonderzug ist im Einsatz. Eine Änderung gibt es für die Frankfurter Feierwütigen. Das Fanfest steigt diesmal am Breitscheidplatz und nicht am Alexanderplatz, den die Fans 2017 kurzerhand in Alex-Meier-Platz umgetauft hatten. Alle Frühangereisten können den Fantreff am Freitag, 18. Mai, 10 bis 18 Uhr, als ersten Anlaufpunkt nutzen, um sich auf das Pokalwochenende einzustimmen.

Am Endspieltag öffnet die Fanmeile um 10 Uhr seine Pforten. Neben den Auftritten von Präsident Peter Fischer, Vorstand Oliver Frankenbach oder Markenbotschafter Uli Stein werden Pokalhelden von einst berichten, wie es sich anfühlt, den Pott nach Frankfurt zu holen. Im Olympiastadion dreht sich dann alles um den Fußball. Nach dem Pfeifkonzert gegen Sängerin Helene Fischer im vergangenen Jahr verzichtet der Deutsche Fußball-Bund auf eine Halbzeitshow. Tipp für die Daheimgebliebenen: Die Eintracht bietet am Samstagabend ein Public Viewing in der heimischen Arena an. (jp)