Eintracht-Fans nach Niederlage in Köln bedient - „Das war mal überhaupt nix“

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt verliert. beim 1. FC Köln. © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt verliert beim 1. FC Köln mit 0:3. Wir haben die Stimmen der Fans zur Niederlage im Rheinland zusammengefasst.

Köln/Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat am 20. Spieltag eine bittere Niederlage einstecken müssen. Beim 1. FC Köln setzte es eine 0:3-Niederlage, die die SGE in der Tabelle auf Platz sechs zurückwirft. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zeigte zwar eine ordentliche Partie, agierte im Abschluss aber zu zögerlich und machte entscheidende Fehler, die die Kölner gnadenlos ausnutzten. Pech hatte Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit bei einem Handspiel von Martel, das völlig unverständlich nicht als Elfmeter gewertet wurde. Die SGE-Anhänger waren alles andere als begeistert vom Spiel ihrer Mannschaft beim FC. Wir haben die Stimmen der Fans aus dem offiziellen Forum von Eintracht Frankfurt zusammengefasst.

Eintracht Frankfurt: „Köln hat uns den Schneid abgekauft“

„Schlechten Tag erwischt heute. Köln hat uns mit seinem unangenehmen aber irgendwie ehrlichen Mittelklassefußball den Schneid abgekauft. Kommt vor. Weitermachen“, richtet Knueller den Blick schon wieder nach vorne. „Das war dann wohl der klassische „gebrauchte Tag“, schade, aber das passiert halt. Vielleicht aber auch einfach ein Dämpfer zur richtigen Zeit, wenn man etwas Positives darin sehen möchte“, versucht Nestor27 der Niederlage noch etwas Gutes abzugewinnen.

Clakir ist nach der Schlappe beim 1: Fc Köln so richtig bedient: „Leute, Leute - man verliert doch nicht 3:0 gegen so einen Fastnachtsclub, der nur auf Zerstören aus ist und nicht auf Fußballspielen. Junge, Junge, das war scheiße heute.“ Struwwel zeigt sich ebenfalls sehr enttäuscht über die Leistung und das Ergebnis: „Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen. Wenn jeder zweite Pass beim Gegner landet und unsere Spielmacher Kamada und Götze außer Form sind, kannst du in Köln nichts holen.“

Eintracht Frankfurt: „Die Kölner Verteidiger haben es clever gemacht“

Zahlreiche Fans sehen die Niederlage der Eintracht aber auch gelassen. „Bei allem berechtigten Frust muss man aber auch einfach mal anerkennen, dass die Kölner Verteidiger, insbesondere die beiden Innenverteidiger, absolut fehlerfrei gespielt haben. Und wenn der Gegner dir nichts schenkt, musst du irgendwas besonderes aus dem Hut zaubern - das ist heute keinem gelungen. Bei den paar Halbchancen hat zumeist Lindström den letzten Pass verdaddelt, der hat heute eine unglückliche Figur abgegeben“, schreibt Alphakeks.

Deddy32 schließt sich der Meinung an: „Jetzt haben wir halt mal ein Spiel vergeigt , gegen clevere Kölner - So what. In Teilen herrscht hier Weltuntergang. Lieber mal so ein Spiel und auf den Boden der Tatsachen angekommen. Nächste Woche gegen Bremen liefern.“ Anno-nym ist gespannt, wie die Mannschaft auf die Niederlage reagiert. „Vielleicht mal wieder ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Dieses Gelaber mit Spitzenmannschaft funktioniert halt nur, wenn man auch die Spiele erfolgreich bestreitet wo man meint das auch Halbgas reicht. Dafür ist unsere Qualität aber nicht hoch genug. Mal sehen ob wir wieder den Turnaround schaffen können. Wäre vom Timing her nicht ganz unwichtig.“

