Eintracht: Filip Kostic ist der Frankfurter „Flankenkönig“

Frankfurt - Ein Blick auf die Statistik des ersten Halbjahres genügt und jeder kann erkennen, auf welcher Position die Frankfurter Eintracht am meisten der personelle Schuh drückt. Von Peppi Schmitt

Denn das Erstaunen über und das Lob für den „Dauerspieler“ Danny da Costa beinhaltet auch die größte Schwachstelle. 25 Pflichtspiele haben die Hessen zwischen dem 12. August und dem 22. Dezember in Bundesliga, Supercup, DFB-Pokal und Europa-League ausgetragen, insgesamt also ohne Nachspielzeiten 2250 Minuten. Davon hat da Costa 2208 Minuten auf dem Feld gestanden. Der Rechtsverteidiger wurde nur einmal in der Liga sieben Minuten vor dem Ende ausgewechselt und einmal in der Europa-League 33 Minuten vor dem Ende. Das ist eine fantastische Bilanz.

Grund für da Costas dauerhaften Einsatz: Zum einen hat er sich in prächtiger Form vorgestellt, zum anderen aber hat es im Aufgebot schlicht keine Alternative gegeben. Rechte Verteidiger sind bei der Eintracht rar gesät. Timothy Chandler war eigentlich als Konkurrent für da Costa vorgesehen, ist jedoch nach einer Knieoperation für die gesamte Vorrunde ausgefallen. Jetzt läuft Chandler wieder und soll am Freitag mit ins Trainingslager in die USA fliegen. „Dort werden wir sehen, wie weit er ist“, sagt Trainer Adi Hütter.

Für den amerikanischen Nationalspieler Chandler ist es also in Amerika der ultimative Test: Kann er nachweisen, dass er in absehbarer Zeit zur Alternative werden könnte? Wenn ja, wäre die Eintracht gut besetzt auf dieser Position. Wenn nicht besteht Handlungsbedarf. Denn die anderen Möglichkeiten, die der Kader bietet, sind „Notlösungen“. Carlos Salcedo könnte rechts draußen spielen, verfügt aber nicht im Ansatz über die offensiven Möglichkeiten von da Costa. Und Neuzugang Sebastian Rode wird im defensiven Mittelfeld benötigt. Die dritte Möglichkeit, ohne einen auf hohem Niveau weiteren konkurrenzfähigen Rechtsverteidiger in die Rückrunde zu gehen, würde ein großes Risiko in sich bergen.

Denn bei optimalem Verlauf könnte die Eintracht im neuen Jahr sogar ein Spiel mehr bestreiten müssen (dürfen) als im alten. Zu den 17 Bundesligabegegnungen könnten noch neun EL-Spiele kommen (Sechzehntelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale). Das könnte selbst für den zähen Dauerläufer und Dauerspieler da Costa zu viel werden.

Starke Außenspieler sind Grundvoraussetzung für das Offensivsystem von Trainer Adi Hütter. Auch das zeigen die Statistiken. Denn auf der anderen Seite, auf links, ist dem Eintracht-Coach ja der Glücksgriff überhaupt gelungen. Er hat aus dem als Stürmer verpflichteten Filip Kostic einen stürmenden Verteidiger gemacht, der in fast allen Statistiken zu den Besten in der Liga gehört. Er ist neben da Costa der zweite „Rekordmann“ der Frankfurter. Keiner hatte so viele Ballkontakte (961) wie Kostic. Ihm folgen Evan Ndicka mit 925 Kontakten und da Costa (845). Er ist mit einem Top-Speed von 34,4 Stundenkilometern auch der schnellste im Kader, ganz knapp vor da Costa, David Abraham (beide 34,3) und Ante Rebic (34,1) an.

Kostic hat sechs Tore vorbereitet und 28 Mal für einen Torschuss aufgelegt. Mit insgesamt 67 Flanken ist auch der „Flankenkönig“ der gesamten Bundesliga. Für die drei gefeierten Top-Stürmer der Eintracht sind Flanken das Wichtigste überhaupt. Fällt Kostic mal aus, stehen mit Jetro Willems und Taleb Tawatha zwei weitere Linksverteidiger zur Verfügung. Andere Spielertypen sicherlich, aber immerhin Profis, die das Geschäft auf der Außenbahn auch gelernt haben. Für diese Breite müssen die Verantwortlichen auf der anderen Seite erst noch sorgen.