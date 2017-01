Bobic und Kovac mit hohen Erwartungen in zweite Saisonhälfte

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht steht gut da und träumt insgeheim wohl von Europa. Sportvorstand Fredi Bobic bremst öffentlich und fordert erst einmal das Erreichen der 40-Punkte-Marke, intern dürfte seine Zielvorgabe aber eine andere sein. Von Peppi Schmitt

Im vergangenen Jahrzehnt war es bei der Frankfurter Eintracht durchaus Teil der Vereinspolitik, bei Misserfolgen Medien, Zuschauer, Fans und der Öffentlichkeit ganz allgemein Schuld zuzuweisen, weil die Erwartungen im sogenannten Umfeld einfach „zu groß“ gewesen seien. Ähnliche Argumente können in diesen Tagen und Wochen nicht mehr angeführt werden. Zwar warnen Sportvorstand Fredi Bobic, Sportdirektor Bruno Hübner und Trainer Niko Kovac pflichtgemäß vor einer schwierigen Rückrunde, doch sie selbst sind es, die Erwartungen an die Mannschaft haben und Hoffnungen für die Zukunft schüren. „Wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte holen, dann setzen wir uns neue Ziele“, haben Bobic und Kovac wortgleich gesagt. Intern ist das längst geschehen.

Auch den Spielern wurde diese Sprachregelung nahe gelegt. „Fredi und Niko sagen, wir müssen erst 40 Punkte holen, daran muss ich mich halten“, sagt Torwart Lukas Hradecky und wagt sich ein wenig aus der Deckung, „aber bei einem guten Start können wir höher gucken.“ Selbstverständlich wird in der Kabine über die Chance gesprochen, drei Jahre nach den spektakulären Ausflügen nach Europa einen neuen internationalen Anlauf zu nehmen. Dazu passt, dass der Taktgeber Bobic von der Theorie seines Vorgängers Heribert Bruchhagen, die Liga sei wegen der immer weiter auseinanderklaffenden wirtschaftlichen Möglichkeiten „zementiert“, nicht allzu viel wissen will. Abfinden wolle er sich damit jedenfalls nicht, hat er gerade in einem Interview mit der „Sport-Bild“ gesagt. Man könne auch Zement aufbrechen, wenn man nur lange genug klopft. „Wenn wir gemeinsam mit voller Überzeugung klopfen, zerlegen wir den Zement“, sagt Bobic. Als bestes Beispiel gilt ihm Borussia Mönchengladbach, die vom Relegationsplatz 2011 bis in die Champions League aufstiegen. Auch die Eintracht kommt von diesem Relegationsplatz. Und die Frankfurter hatten schon zweimal in diesem Jahrzehnt ähnliche Voraussetzungen wie in diesen Tagen. 2010/11 sind sie krachend gescheitert. Mit 23 Punkten nach 16 Spieltagen und 26 nach 17 Spieltagen waren sie im Winter 10/11 auf Europacupkurs. In der Rückrunde wurden unter den Trainern Michael Skibbe und später Christoph Daum nur noch acht Punkte geholt, am Ende stand mit 34 Punkten der Abstieg. Zwei Jahre später führte Trainer Armin Veh die Eintracht als Aufsteiger bis in die Spitze. 27 Punkte nach 16 Spielen, 30 nach der Vorrunde, 51 nach der Saison. Die Eintracht wurde Sechster, zog in die Europa League ein.

So unterschiedlich wie diese Ergebnisse nach zahlenmäßig ganz ähnlichen Voraussetzungen wie aktuell (29 Punkte nach 16 Spielen, Platz vier) waren, so unterschiedlich sind manchmal auch die Argumentationen von Sportchef Bobic. Einerseits gibt er zu, „dass wir uns in der Vorrunde selbst überholt haben.“ Andererseits sieht er in der Übererfüllung des Plans auch eine womöglich einmalige Chance, die Eintracht schön früher als erwartet auf ein neues, sportliches Gleis zu setzen. Das hört sich dann so an: „Wir haben Stärke entwickelt und Selbstvertrauern. Mit Durchschnitt gebe ich mich nicht zufrieden.“ Trainer Kovac ist da ein Bruder im Geiste: Nie zufrieden, umtriebig, ehrgeizig, von sich und seinen Qualitäten überzeugt. Kovac kann nicht verlieren. Nach den Niederlagen in Freiburg und Wolfsburg soll er ziemlich unangenehm geworden sein, war zu hören. Die Kritik war intern deutlicher ausgefallen als in der Öffentlichkeit, deutlicher als in den Medien und bei den Anhängern.

Die Erfolge der letzten Monate, die in der Überzeugung des Trainerteams die Grundlage in der harten täglichen Arbeit haben, ließen die Erwartungen innerhalb des engsten Kreises steigen. Auch deshalb will sich der Trainer nicht auf eine Diskussion einlassen, wie schwer der Auftakt denn nun wirklich ist. Die Eintracht spielt in Leipzig, auf Schalke, in Hannover (Pokal), in Leverkusen, dazwischen zu Hause das Derby gegen Darmstadt. Kovacs Folgerung aus den Tücken des Spielplans: „Wir müssen schnellstens gut spielen und punkten.“ Kein Jammern, keine Skepsis, dafür noch etwas mehr Druck auf die Spieler. Damit der Traum weitergeträumt werden kann.

Eintracht mit Remis im Härtetest gegen Zenit St. Petersburg: Bilder Zur Fotostrecke

Die personellen Bedingungen für einen erfolgreichen Start bei den „Überfliegern“ aus Leipzig sind allerdings nicht gerade ideal. Mit Szabolcs Huszti und Marco Fabián werden zwei Stammspieler aus der Vorrunde ausfallen. Beide haben auch beim heutigen Geheimtraining nicht mitmachen können. „Da müssen halt andere ran“, sagt der Eintracht-Coach lapidar. Ob die Mannschaft dem Tempo des Trainers und der Klubführung tatsächlich auf Dauer folgen kann? Januar und Februar werden erste Antworten geben.