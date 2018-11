Bobic: "So lange wie möglich oben dabei bleiben"

Frankfurt - Sport-Vorstand Fredi Bobic hat sich trotz des Fehlstarts in dieser Saison zu keiner Zeit Sorgen um Pokalsieger Eintracht Frankfurt gemacht.

"Es wurde eine Panik um uns herumgemacht. Mir ging das rechts und links vorbei", sagte der ehemalige Torjäger am Sonntag in der Sendung "Doppelpass" bei Sport1. Die Hessen haben mit einem 3:1-Sieg beim FC Augsburg am Samstag für eine Nacht Tabellenplatz zwei erobert und stehen derzeit sogar vor Rekordmeister FC Bayern München und Ex-Trainer Niko Kovac. "Wir freuen uns über diesen Moment. Natürlich willst du versuchen, da so lange wie möglich oben dabeizubleiben", sagte Bobic.

Neben den drei Top-Stürmern Sebastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic sieht Bobic die Ursache für den Aufschwung auch in Trainer Adi Hütter. "Ich bin froh, dass wir uns so entschieden haben", sagte der Sport-Vorstand. Hütter habe nach einem starken Eintracht-Jahr mit dem Pokalsieg kein einfaches Erbe angetreten. "Das zeigt auch seinen Mut, dass er das unbedingt machen wollte", stellte Bobic klar. Auch in der Europa League hat Frankfurt nach vier Siegen bereits das Weiterkommen perfekt gemacht. (dpa)