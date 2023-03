Eintracht-„Fußballgott“ Alex Meier mit erstem Cheftrainerposten

Von: Sascha Mehr

Vereinsikone Alex Meier wird Cheftrainer und übernimmt ab der kommenden Saison die U16 von Eintracht Frankfurt.

Frankfurt - Alex Meier wird befördert und erhält seinen ersten Cheftrainerposten bei Eintracht Frankfurt. Wie der Verein mitteilte, wird der Ex-Torjäger ab der kommenden Saison Chefcoach der U16. Seine Tätigkeit als Assistenztrainer der U21 führt Meier bis zum Saisonende fort. Die zweite Mannschaft der Adler, die erst im vergangenen Sommer reaktiviert wurde, kämpft derzeit in der fünftklassigen Hessenliga um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Aktuell hat Eintracht Frankfurt II als Tabellenführer sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger VfB Gießen.

Eintracht Frankfurt: Alex Meier übernimmt Cheftrainerposten

Bei Eintracht Frankfurt ist Alex Meier eine Ikone. Der mittlerweile 40-Jährige spielte zwischen 2004 und 2018 für die SGE und kommt auf 379 Pflichtspiele, in denen er 137 Treffer erzielte und weitere 55 Tore vorbereitete. Nach seinem Abschied von der SGE und kurzen Gastspielen beim FC St. Pauli und den Western Sydney Wanderers in Australien beendete der Angreifer seine Karriere 2020 und kehrte an den Main zurück.

Seine größten Erfolge im Trikot von Eintracht Frankfurt waren der Bundesliga-Aufstieg 2005, das Erreichen des DFB-Pokalfinales 2006, die anschließende Saison im Europapokal, der Aufstieg 2012, die erneute Teilnahme am Europapokal 2013/14 und der Sieg im DFB-Pokalfinale 2018 gegen den großen Favoriten FC Bayern München. Meier stand allerdings beim Endspiel im Berliner Olympiastadion nicht im Kader. Der absolute Tiefpunkt bei der SGE ist sicherlich der Bundesliga-Abstieg in der Saison 2010/11. Alex Meier blieb den Adlern aber treu und half beim direkten Wiederaufstieg mit.

Eintracht Frankfurt: Alex Meier ab Sommer für U16 zuständig

Seine Trainerlaufbahn begann er 2020 im NLZ von Eintracht Frankfurt. Zunächst war er als Co-Trainer für die U16 und anschließend in gleicher Tätigkeit für die U17 des Klubs tätig, bevor er zur U21 wechselte. Der Name Alex Meier steht für Eintracht Frankfurt wie nur wenige andere, weshalb ihn der Verein 2021 sogar zum offiziellen Markenbotschafter benannt hat. Außerdem ist der Goalgetter regelmäßig für die Traditionsmannschaft der SGE im Einsatz und zeigt, dass er auch nach der Profikarriere seinen Torriecher nicht verloren hat. (smr)