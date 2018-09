Gacinovic sagt wegen Verletzung Länderspielreise ab

Frankfurt - Mijat Gacinovic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich im Heimspiel gegen Werder Bremen (1:2) eine Fußprellung zugezogen.

Der Offensivspieler sagte daher seine Länderspielreise zur serbischen Nationalmannschaft ab, wie die Hessen am Sonntag mitteilten. Noch keine genaue Diagnose liegt bei Abwehrspieler Carlos Salcedo vor. Der Mexikaner, der bereits in der 10. Minute verletzt ausgewechselt worden war, wird sich an diesem Montag weiteren Untersuchungen unterziehen. (dpa)

Eintracht Frankfurt unterliegt Gästen von Werder Bremen: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa-avis