Eintracht zu Gast in München: Wie beim Zahnarzt

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht muss an diesem Samstag beim FC Bayern München antreten. Trainer Niko Kovac fühlt sich dabei an einen Zahnarztbesuch erinnert. Von Peppi Schmitt

"Einmal im Jahr muss man hin", sagt er, "manchmal tut es nicht weh, oftmals schon." Zuletzt haben die Bayern all ihren Gegnern weh getan. International dem FC Arsenal mit zwei 1:5-Niederlagen, national dem Hamburger SV mit 0:8 und dem 1.FC Köln mit 0:3. Sein Ex-Club habe "riesige Qualität", fügte Kovac hinzu, "sie sind derzeit wohl das Top-Team in Europa." Wie die Eintracht die vom Papier her unlösbare Aufgabe doch lösen will, ließ er offen. "Natürlich müssen wir gut verteidigen, aber wir müssen auch die Flucht nach vorne antreten", spricht er sich für eine "Doppelstrategie" aus. Zweimal hat die Eintracht unter Kovac gegen die Bayern gespielt, in München haben die Frankfurter in der letzten Saison 0:1 verloren, in Frankfurt haben sie in der Vorrunde sogar ein 2:2 erreicht. Kovac und seine Spieler wissen also, wie es geht. Doch aktuell sind die Vorzeichen alles andere als gut. Die Bayern haben "einen Flow", wie er formuliert, "bei uns ist das Gegenteil der Fall". Viermal in Folge hat die Eintracht in der Liga zuletzt verloren. Natürlich würden seine Spieler nicht vor Selbstvertrauen strotzen, merkt der Trainer an, "aber diese Höhen und Tiefen gehören dazu."

Während der Tabellenführer sich darüber freut, dass alle Spieler gesund und einsatzfähig sind, selbst der lange Zeit verletzte Jerome Boateng kann spielen, muss sich der Frankfurter Trainer darauf einstellen, mit seinem "letzten Aufgebot" an diesem Freitag nach München zu reisen. "Wenn ich achtzehn gesunde Spieler zusammenbringe, bin ich zufrieden", sagt Kovac, "und da rede ich von Profis und A-Jugendspielern." Ein Magen-Darm-Virus hat die Eintracht unter der Woche zusätzlich geschwächt. Wer genau außer Abwehrspieler Michael Hector noch betroffen war oder ist, wollte niemand verraten.

Sicher fehlen werden ja die gesperrten Bastian Oczipka und Haris Seferovic, dazu die verletzten Guillermo Varela, Jesus Vallejo und Marco Fabián. Varela wurde eine Schraube aus dem Sprunggelenk entfernt, die ihm zuletzt immer wieder Schmerzen bereitet hatte. Im Vergleich zu seiner Knöcheloperation aus dem letzten September, die ihn zu fast einem halben Jahr Pause gezwungen hatte, sei dies ein "kleiner Eingriff" gewesen, sagt sein Trainer. Dennoch wird der uruguayische Nationalspieler wieder zwei, drei Wochen ausfallen. Eher unwahrscheinlich ist zudem noch, dass Alex Meier eingesetzt werden kann. Der Kapitän ist wegen einer starken Erkältung drei Tage lang mit Antibiotika behandelt worden. Am Donnerstag hat er wenigstens wieder für zwanzig Minuten auf dem Ergometer gesessen.

Bilder zum Hinspiel gegen FC Bayern München:

Frankfurt punktet in Unterzahl gegen FC Bayern Zur Fotostrecke

Unter diesen Umständen verbietet sich von selbst, über die eine oder andere im Normalfall sogar angebrachte personelle Vorsichtsmaßnahme überhaupt nachzudenken. Timothy Chandler und Michael Hector sind von Gelbsperren bedroht, angesichts des so wichtigen Heimspiels in der nächsten Woche gegen den Hamburger SV wären weitere Ausfälle suboptimal. "Es kommt, wie es kommt", sagt Kovac, "Timmy wird spielen, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig." Bei allem Respekt will der Eintracht-Coach keinesfalls schon vorher die weiße Fahne hissen. "Es gibt immer Möglichkeiten zu überraschen", sagt er.

Nach einem Jahr Frankfurt ist Kovac abseits des aktuellen Tagesgeschäftes mit sich und der Welt zufrieden. "Ich fühle mich hier sehr wohl und die Arbeit macht mir viel Freude", sagt er, "es war ein schönes Jahr und jetzt schauen wir mal, was das nächste bringt." Seinen Vertrag hat er vorzeitig bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Zunächst aber freue er sich als ehemaliger Bayern-Spieler auf die Rückkehr nach München. Auch dort habe er als Profi eine "schöne Zeit" verbracht. "Da kommt man gerne wieder", sagt der 45 Jahre alte Kroate, "in München werden ehemalige Spieler immer mit großem Respekt empfangen". (sp)