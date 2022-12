Eintracht Frankfurt gegen Atalanta Bergamo: Testspiel live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft auf Atalanta Bergamo © IMAGO/Juergen Kessler

Eintracht Frankfurt trifft in einem Testspiel auf den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt steht vor dem letzten Spiel im Jahr 2022. Am Freitag (9. Dezember) trifft die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. In der Partie geht es auch um einen Pokal, denn die Trofeo Bortolli wird ausgespielt. Bergamo spielt diese Trophäe seit 1992 zu Ehren der ehemaligen Präsidenten Achille Bortolotti und Cesare Bortolotti aus. In den Jahren 2019 bis 2021 pausierte dieses Format.

Eintracht Frankfurt bei Atalanta Bergamo: Duell um die Trofeo Bortolli

Nicht mit dabei sein werden die Spieler, die bei der WM in Katar im Einsatz waren oder noch sind. Bei Eintracht Frankfurt sind Kristijan Jakic (Kroatien) und Randal Kolo Muani (Frankreich) noch im Turnier, beim Gastgeber sind es Teun Koopmeiners und Marten de Roon (beide Niederlande) und Mario Pasalic (Kroatien).

Die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Saison 2022/23 startet für Eintracht Frankfurt am 3. Januar 2023. Einen Tag später geht es für die Mannschaft ins Trainingslager in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die SGE wird dort vom 4. bis 14. Januar bei sommerlichen Temperaturen trainieren und will die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde in der Bundesliga und die K.o.-Phase der Champions League legen.

Das Testspiel zwischen Atalanta Bergamo und Eintracht Frankfurt steigt am Freitag, 9. Dezember 2022, um 20:00 Uhr in Bergamo. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Frankfurt bei Atalanta Bergamo: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel zwischen Atalanta Bergamo und Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die SGE zeigt die Partie bei Atalanta Bergamo live bei EintrachtTV, auf Facebook und auf Youtube.

Eintracht Frankfurt bei Atalanta Bergamo: Testspiel live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Atalanta Bergamo und Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Bergamo startet am Freitag, 9. Dezember 2022, um 19:55 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 20:00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

Eintracht Frankfurt bei Atalanta Bergamo: Testspiel im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Testspiel zwischen Atalanta Bergamo und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

