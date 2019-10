Live-Ticker: Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt ist da – ohne Silva, Dost und Gacinovic

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, Sonntag 18 Uhr, -:- (-:-)

Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sommer - Laimer, Jantschke, Elvedi, Wendt - Neuhaus, Zakaria, Benes - Herrmann, Embolo, Thuram Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Kostic, Sow, Kamada, Rode - Paciencia Tore Schiedsrichter Daniel Schlager

17.39 Uhr: Adi Hütter will trotz der dünnen Personaldecke im Sturm und dem schwierigen Spiel gegen Lüttich am Donnerstag "etwas aus Gladbach mitnehmen". "Wer die besseren Chancen hat ist heute vor allem eine Frage der Physis", sagt er im Sky-Interview. Beide hätten am Donnerstag schwere Spiele in der Europa League gehabt. Hütter hofft trotzdem, "Gladbach in Schach halten" zu können.

Angesprochen auf die aktuelle Stürmer-Situation sagt er: "Damit müssen wir jetzt fertig werden, dass uns zwei Stürmer fehlen." Gelson Fernandes käme für Gacinovic ins Spiel, der verletzt passen muss. "Fernandes ist ein wichtiger Stabilisator für die Mannschaft", sagt Hütter.

17.26 Uhr: Endstand in Wolfsburg: 0:0. Der VfL und der FC Augsburg teilen sich die Punkte. Die Wolfsburger stehen mit 17 Punkten derzeit auf Platz drei, der FC Augsburg mit sieben Punkten auf Platz 17.

17.22 Uhr: Borussia-Trainer Marco Rose stellt im Vergleich zum Spiel am Donnerstag gegen AS Rom zwei Mal um. Wendt und Benes kommen für Bensebaini und Kramer ins Spiel.

Eintracht-Trainer Adi Hütter wechselt im Vergleich zur Startelf vom Donnerstag gegen Lüttich nur ein Mal. Für den angeschlagenen Gacinovic rückt Fernandes in die Startelf.

17.06 Uhr: Auch die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach ist da. Die Fohlen starten wie folgt:

17.02 Uhr: Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt ist da. Bas Dost und André Silva sind beide nicht rechtzeitig für die Partie fit geworden, zudem fehlt Mijat Gacinovic mit muskulären Problemen.

16.41 Uhr: Wer erinnert sich noch an das Torspektakel in der Saison 2005/06 im Borussia-Park? Die Eintracht verspielte damals eine 2:0-Führung und kam in der Nachspielzeit nochmal auf 4:3 heran.

16.17 Uhr: Kleiner Zwischenbericht aus Wolfsburg. Dort steht es zwischen dem VfL und dem FC Augsburg zur Pause 0:0.

16.10 Uhr: Beide Mannschaften bangen um den Einsatz einiger ihrer Top-Spieler. Bei Gladbach ist fraglich, ob Raffael, Alassane Plea und Matthias Ginter zum Einsatz kommen können. Das wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Ähnlich ist es bei den Eintracht-Stürmern André Silva und Bas Dost. Silva laboriert noch immer an Problemen an der Achillessehne, Dost plagen Schmerzen in den Adduktoren. Eintracht-Trainer Adi Hütter hofft, dass wenigstens einer der beiden rechtzeitig fit wird für das heutige Spiel.

Übrigens: Sollte Raffael heute noch nicht spielen können, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Denn er ist mit sechs Treffern gegen die Eintracht der gefürchtetste Spieler der Fohlen.

15.30 Uhr: Noch rund 2,5 Stunden, dann rollt der Ball in Mönchengladbach. Je nach Ausgang des Spiels zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg, das in dieser Minute angepfiffen wird, könnte die Eintracht im Falle eines Siegs weit oben in der Tabelle landen. Platz drei oder vier wären dann möglich. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.

15 Uhr: Die historische Bilanz der bisherigen 90 Bundesliga-Begegnungen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach ist nahezu ausgeglichen. 34 Duelle konnte die Eintracht für sich entscheiden, 26 Mal teilten sich die beiden Klubs die Punkte, 30 Mal gewann die Elf vom Niederrhein. Im Schnitt fielen in jedem Spiel rund 2,96 Tore. Die Statistik verspricht also ein torreiches Spiel am heutigen Sonntag.

13.55 Uhr: Kurioser Fakt: Mönchengladbach – bis Samstagnachmittag (26.10.2019) Tabellenführer der Fußball-Bundesliga – kassierte in den 13 Bundesliga-Heimspielen im Jahr 2019 schon insgesamt 24 Gegentore. Das ist der zweitschwächste Wert der ganzen Liga. Nur ein einziges Mal gab es aus Gladbacher Sicht in den vergangenen 12 Bundesliga-Partien eine weiße Weste und zwar bei 0:0 gegen Schalke im August. Auch das dürfte die Eintracht positiv stimmen.

13.34 Uhr: Die Eintracht-Anhänger können optimistisch nach Mönchengladbach reisen, denn die gute Nachricht ist: Die Frankfurter trafen in jedem der neun vergangenen Auswärtsspiele in der Bundesliga. Das macht Hoffnung für heute!

Sonntag, 27.10.2019, 13.03 Uhr: Noch fünf Stunden bis zum Anpfiff der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Ob André Silva und Bas Dost wieder fit sind, ist derzeit noch nicht klar. Das wäre natürlich bitter für die Eintracht, wenn die beiden das wichtige Spiel gegen die Fohlen verpassen würden. Wir hoffen, dass wir bald mehr wissen.

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, 27.10.2019, um 18 Uhr. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Vorbericht: Eintracht will in Mönchengladbach den nächsten Sieg

Nach der Europa League ist vor der Bundesliga. Am 9. Spieltag muss die Frankfurter Eintracht bei Borussia Mönchengladbach antreten. Beide Teams mussten noch am Donnerstagabend in der Europa League ran, aber nur die SGE bestritt ihr Spiel siegreich. Die „Fohlenelf“ holte aber in letzter Minute immerhin noch ein 1:1 beim AS Rom.

Borussia Mönchengladbach wird seit diesem Sommer von Marco Rose trainiert, der Dieter Hecking ablöste. Rose kam von RB Salzburg, wo er große Erfolge feiern konnte. Er war einer der begehrtesten Übungsleiter auf dem Markt und entschied sich schließlich für einen Wechsel an den Niederrhein.

Die „Fohlenelf“ spielt bislang eine starke Saison in der Bundesliga und thronte bis Samstagnachmittag, 26.10.2019, sogar an der Spitze der Tabelle. Ziel der Borussia wird es auch in dieser Saison sein, wieder das internationale Geschäft zu erreichen, was mit diesem ausgeglichenen Kader durchaus möglich ist.

Eintracht: David Abraham zeigt, wie wichtig er noch ist

Eintracht Frankfurt: Zwei Stürmer drohen auszufallen

Bei Eintracht Frankfurt sind die Sorgen um die beiden Stürmer Bas Dost und Andre Silva nicht kleiner geworden. Beide konnten gegen Lüttich verletzungsbedingt nicht spielen und drohen auch in Mönchengladbach auszufallen. Trainer Adi Hütter hat aber noch leichte Hoffnung, dass zumindest einer der beiden einsatzfähig ist. Silva laboriert noch immer an Problemen an der Achillessehne, Dost plagen Schmerzen in den Adduktoren. Sollten weder der Potzugiese noch der Niederländer spielen können, dürfte wieder Daichi Kamada als Sturmpartner von Goncalo Paciencia auflaufen.

