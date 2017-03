Eintracht gegen Gladbach zurück zur Viererkette?

Frankfurt - Der Wechsel von einer Viererkette zu einer Fünferkette galt bei der Frankfurter Eintracht zwischenzeitlich als der Erfolgsweg schlechthin. Eng verbunden damit ist der Name von Makoto Hasebe. Von Peppi Schmitt

Der japanische Nationalspieler wurde in der Abwehrkette zum Libero, zum freien Mann, der die Defensivarbeit kontrollierte, vor allem aber auch das Spiel nach vorne organisierte und in Gang brachte. Nun steht Hasebe nicht mehr zur Verfügung, nach einer Knieoperation (Knorpelschaden) kann er in dieser Saison nicht mehr spielen. Das und die Erkenntnis, dass die Gegner sich zuletzt immer besser auf die Defensivformation der Eintracht eingestellt hatten, könnten Trainer Niko Kovac dazu bewegen, wieder neue Wege zu gehen. In dem Fall wäre es ein alter Weg, also die Rückkehr zu einer Viererkette. Deren Protagonisten stehen immerhin alle zur Verfügung und deshalb würde es sich anbieten gegen Borussia Mönchengladbach mit Timothy Chandler und Bastian Oczipka auf den Außenbahnen und David Abraham und Jesus Vallejo innen zu spielen.

Lindner und Hradecky: Ein Tor und ein Bier für jeden Bei den ersten Trainingseinheiten der Woche war nicht zu erkennen, wie sich der Eintracht-Trainer für das Spiel am Samstag entscheiden wird. Denn Niko Kovac blufft bei öffentlichen Trainingseinheiten ganz gerne. Und so ist es natürlich auch möglich, dass er die Formation mit den drei Innenverteidigern beibehält. Michael Hector und Marco Russ wären zwei Kandidaten, die gemeinsam mit Abraham und Vallejo in der Zentrale spielen könnten, freilich längst nicht über die spielerischen Qualitäten verfügen wie Hasebe.

An Selbstvertrauen mangelt es dem Rastamann Michael Hector zumindest nicht. Er traut sich auch zu, der Eintracht auch im defensiven Mittelfeld zu helfen. "Der Trainer weiß, dass ich das kann", sagt er, "als mich die Eintracht beobachtet hat beim FC Reading, habe ich öfter mal auf der Sechs gespielt". Hector gegen Gladbach im defensiven Mittelfeld an der Seite von Omar Mascarell? Eine Möglichkeit.